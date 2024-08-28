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Алексей Чеченков: «Мы...

Алексей Чеченков: «Мы наблюдаем небольшой отток аптек, раньше такого не было»

28.08.2024
14:36
Ольга Коберник
Владелец «Советских аптек» Алексей Чеченков считает, что аптечный бизнес остается привлекательным для инвестирования непрофильных игроков. Через франшизы ежегодно открывается более 150 аптек: половина — в Москве и Московской области, остальные — в регионах России. О перспективах таких проектов и сложностях в их реализации он рассказал в интервью «ФВ».
Алексей Чеченков | Фото: из личного архива Алексея Чеченкова

Ежегодно сеть «Советские аптеки» открывает от 95 до 105 точек. Франчайзинг дает возможность заходить на рынок новым игрокам: в основном одиночные инвесторы, но некоторые из них вырастают до пяти-шести аптек, из которых «созревают» региональные небольшие сети. При этом есть аптеки тяжело развивающиеся. О рисках и критериях отбора локаций «ФВ» рассказал владелец «Советских аптек» Алексей Чеченков.

— Вы наблюдаете заинтересованность непрофильных инвесторов в фармрознице?

— Для большинства начинающих предпринимателей — это способ начать свое дело, а для действующих бизнесменов — диверсифицировать существующий бизнес.

В 2015 году, на старте франчайзингового проекта по открытию аптек «под ключ», было открыто 65 аптек по франшизе в 16 регионах России. Сейчас у нас работает более 680 аптек по франшизе в 78 регионах России.

— Как часто происходит закрытие аптек и по каким причинам?

— За последние два года, действительно, мы наблюдаем небольшой отток аптек, раньше такого не было. Думаю, причины закрытия или их продажа, в частности, связаны с социально-экономической ситуацией. Часть предпринимателей решает закрыть бизнес или переехать в другой город или страну. У других иногда возникает потребность в деньгах, которую можно оперативно закрыть продажей бизнеса.

Я бы сказал, что продажа аптек из-за их убыточности — это единичные случаи. Многие инвесторы на старте заинтересованы не только в открытии собственной аптеки, но и в дальнейшей продаже бизнеса.

Полную версию интервью читайте в материале «ФВ» № 19.

Читать материал полностью

27.08.2024
Алексей Чеченков: «Аптеки-франчайзи — это новая кровь»
Фармацевтический вестник №19 (1148) / 2024

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