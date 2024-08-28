Алексей Чеченков: «Мы наблюдаем небольшой отток аптек, раньше такого не было»

Ежегодно сеть «Советские аптеки» открывает от 95 до 105 точек. Франчайзинг дает возможность заходить на рынок новым игрокам: в основном одиночные инвесторы, но некоторые из них вырастают до пяти-шести аптек, из которых «созревают» региональные небольшие сети. При этом есть аптеки тяжело развивающиеся. О рисках и критериях отбора локаций «ФВ» рассказал владелец «Советских аптек» Алексей Чеченков.

— Вы наблюдаете заинтересованность непрофильных инвесторов в фармрознице?

— Для большинства начинающих предпринимателей — это способ начать свое дело, а для действующих бизнесменов — диверсифицировать существующий бизнес.

В 2015 году, на старте франчайзингового проекта по открытию аптек «под ключ», было открыто 65 аптек по франшизе в 16 регионах России. Сейчас у нас работает более 680 аптек по франшизе в 78 регионах России.

— Как часто происходит закрытие аптек и по каким причинам?

— За последние два года, действительно, мы наблюдаем небольшой отток аптек, раньше такого не было. Думаю, причины закрытия или их продажа, в частности, связаны с социально-экономической ситуацией. Часть предпринимателей решает закрыть бизнес или переехать в другой город или страну. У других иногда возникает потребность в деньгах, которую можно оперативно закрыть продажей бизнеса.

Я бы сказал, что продажа аптек из-за их убыточности — это единичные случаи. Многие инвесторы на старте заинтересованы не только в открытии собственной аптеки, но и в дальнейшей продаже бизнеса.

Полную версию интервью читайте в материале «ФВ» № 19.