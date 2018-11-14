Полиция выявила более 70 поддельных рецептов на сильнодействующие препараты

Впрочем, не исключено, что никакой уголовной ответственности в итоге никто не понесет, так как данная статья относится к категории преступлений небольшой тяжести. Летом этого года «ФВ» сообщал о том, что в Северодвинске был изобличен гражданин, который на протяжении двух лет изготавливал на домашнем компьютере поддельные рецепты на сильнодействующий препарат и приобретал его в аптеках.

Его судили за совершение пяти эпизодов по ч. 1 ст. 327 УК РФ и семи – по ст. 233 УК РФ (незаконная подделка рецептов, дающих право на получение психотропных веществ). С учетом того, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, раскаялся, явился с повинной и оказал содействие органам предварительного следствия, суд решил освободить его от уголовного преследования. Дело было прекращено.