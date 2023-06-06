В «Джи Ди Пи» вновь сменится генеральный директор и часть персонала

Павел Шадрин покинул пост генерального директора фармдистрибьютора «Джи Ди Пи». Об этом «ФВ» сообщили два источника на фармрынке.

Должность он занимал с октября 2022 года. По данным источников, у руководства компании были претензии к выполнению Шадриным поставленных задач. Еще один собеседник «ФВ», знакомый с работой «Джи Ди Пи», отметил, что компания попала в его управление уже имея ряд проблем. Источник также предположил, что взамен Шадрина могут взять человека с профильными компетенциями. «ФВ» направил запросы в «Джи Ди Пи» и топ-менеджеру, на звонок он не ответил.

Ранее должность генерального директора дистрибьютора занимал Беньямин Ковач. Комментируя свой уход, он отмечал, что в компании с приходом новых владельцев поменялся весь топ-менеджмент.

По словам собеседников «ФВ», волна перестановок происходит и сейчас — под нее вновь попала часть топ-менеджмента, в том числе заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Владислава Торшина. На запрос «ФВ» она не ответила.

Частая смена сотрудников наблюдается в «Джи Ди Пи» с декабря 2022 года. Эти события участники рынка связывают с продажей дистрибьютора непрофильной холдинговой компании «Доминанта».