Законопроект об упрощении получения принудительной лицензии внесут в Госдуму

В ближайшее время в Госдуму России будет внесен законопроект о внесении поправок в ряд нормативно-правовых актов, которые призваны сделать максимально невыгодной недобросовестную конкуренцию между отечественными производителями и иностранными патентообладателями. Об этом шла речь в ходе «круглого стола» «Развитие интеллектуальной конкуренции как фактор инновационного развития отечественной фармацевтической промышленности», который 6 октября прошел на площадке форума «Биопром», передает корреспондент «ФВ».

Чего ждет фарминдустрия

Отечественная фарминдустрия заинтересована в том, чтобы патентная система была сильной, поскольку это драйвер ее развития, сказал председатель совета директоров компании «Промомед» Петр Белый. «Но не все патенты одинаково полезны», — продолжил он. За последние полтора года более 30 патентов было аннулировано. Это означает, что «необоснованно извлекалась сверхприбыль», что нам поставлялись «сверхдорогие лекарства», заявил эксперт.

По словам Петра Белого, если фармкомпания выходит на рынок со своим дженериком и нарушает патент, то для нее предусмотрена широкая ответственность, а если компания-патентодержатель фактически злоупотребила правом и долгие годы необоснованно извлекала сверхприбыль на основании невалидного патента, она никакой ответственности не несет. Этот дисбаланс нуждается в пересмотре: за злоупотребление патентным правом следует установить ответственность, резюмировал председатель совета директоров «Промомеда».

Свои инициативы подготовили члены Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (Национальная ассоциация «АПФ»). Они считают, что необходимо пересмотреть подход при исчислении срока продления патента и увязать и его с датой первого в мире разрешения на применение, а не с датой первого разрешения, полученного непосредственно в Российской Федерации.

«Действующий подход ставит российских производителей в заведомо невыгодное положение, искусственно удлиняя срок патентной монополии на территории Российской Федерации, — подчеркнула председатель Координационного совета, исполнительный директор Национальной ассоциации «АПФ» Надежда Дараган. — Кроме того, такой подход будет стимулировать фармкомпании к скорейшему выводу нового продукта не только на зарубежные, но и на российский рынок».

Согласно Гражданскому кодексу (ст.1362 ГК РФ), компания может подать заявление на принудительную лицензию, если патентообладатель не использует или недостаточно использует свое изобретение в течение четырех лет, но в нынешнем изменчивом мире это «огромный срок», констатировал глава комитета производителей лекарственных средств полного цикла ассоциации «Лекмедобращение», президент компании «Активный Компонент» Александр Семенов. Он предложил сократить этот период до шести месяцев.

«На мой взгляд, это будет, да простят меня представители иностранных производителей, держать их в хорошей спортивной форме», — добавил Александр Семенов.

В ответ модератор сессии, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Инна Святенко предложила ему оформить данную инициативу и направить ее в Госдуму или в Совет Федерации: «Мы ваше предложение с удовольствием проработаем».

Что предлагают законодатели

Член Комитета Государственной думы России по защите конкуренции Ирина Филатова анонсировала внесение в парламент законопроекта, который дополнит предусмотренные частью 4 Гражданского кодекса основания для досрочного прекращения правовой охраны изобретения случаями злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции. Поправки предлагается внести и в Закон о защите конкуренции: с целью обеспечения конкуренции в наукоемких отраслях, и в правила регистрации исключительных прав, чтобы противодействовать искусственному продлению срока действия базового патента путем внесения минимальных изменений.

В арбитражное процессуальное законодательство инициированы поправки, согласно которым споры о недобросовестной конкуренции будут отнесены к полномочиям Суда по интеллектуальным правам. Законопроект даст возможность проводить научные исследования до истечения патента без вывода на рынок.

«В заключение мы предлагаем внести изменения в ряд федеральных законов и кодексов, вводящих ответственность за получение патента без выведения соответствующего продукта на рынок по аналогии с нормой, принятой в США, — сказала Ирина Филатова. — То есть нужно сделать подобные шаги максимально невыгодными».

От чего предостерегли регуляторы

«Принудительная лицензия — не молитва, в результате которой возникает лекарство, — включился в дискуссию замглавы ФАС России Тимофей Нижегородцев. — Если компания не вышла на клинические испытания в России, можете смело обращаться за принудительной лицензией молекулы, мы ее сразу дадим. Проблема заключается в другом. Если у тебя нет регдосье со всеми показателями, с описанием технологий производства, принудительная лицензия не поможет».

Этот тезис поддержал директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкин: «Если ты не понимаешь технологию, то в патенте нет смысла».

Рынок без патентов стагнирует, рынок с вечно зелеными патентами — тоже, подчеркнул заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев: «Ключевой момент — баланс».