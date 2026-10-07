Для ряда медизделий ввели балльную оценку локализации производства

Правительство РФ утвердило изменения в приложение к постановлению № 719 от 17.07.2015 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Постановление № 1297 от 05.10.2026 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, для ряда медицинских изделий вводится балльная система оценки локализации. Среди них:

микроисточники с йодом-125 (в стренде, в игле, в контейнере, в картридже, без системы имплантации);

боры и фрезы стоматологические;

имплантаты для остеосинтеза (из полимеров, керамики, сталей и сплавов, биоразлагаемых полимеров и сплавов, с покрытием и без, с инструментами и без);

аппараты и конструкции наружной фиксации;

вакуумные одноразовые пробирки (полимерные и стеклянные, с наполнением и без);

материалы профилактические фторирующие, реминерализующие, отбеливающие;

материалы слепочные (оттискные);

пломбировочные материалы, материалы для герметизации фиссур, цементы;

остеопластические хирургические материалы;

перчатки хирургические, диагностические, смотровые;

презервативы;

ортопедическая обувь и вкладные корригирующие элементы;

эндопротезы суставов конечностей и их компоненты;

протезы верхних и нижних конечностей;

протезы кровеносных сосудов (синтетические и биологические);

протезы сердечных клапанов (синтетические, механические, биологические);

устройства для переливания крови и инфузионной терапии;

катетеры ангиографические;

наборы инструментов, иглы, шприцы, канюли;

кресла-коляски;

линзы интраокулярные;

контейнеры для биопроб, изделия для in vitro-диагностики;

средства гемостатические;

заплаты сердечно-сосудистые, сетки, окклюдеры, клипсы, шунты, стент-графты, кава-фильтры, стенты;

изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов и другие.

Балльная система оценки уровня локализации производства в фармацевтической отрасли в России начала действовать с 1 января 2026 года. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, главная цель введения новой системы оценки происхождения товаров — расширение ассортимента препаратов, выпускаемых на территории России, а также создание дополнительных стимулов для развития отрасли и освоения перспективных технологий производства лекарств.