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Для ряда медизделий ввели балльную оценку локализации производства

07.10.2026
15:53
ДинаКоблова
Правительство РФ утвердило балльную систему оценки локализации для ряда медицинских изделий: имплантатов, протезов, перчаток, презервативов, шприцев, кресел-колясок и других. Балльная система оценки уровня локализации производства в фармотрасли действует с 1 января 2026 года.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологии ИИ

Правительство РФ утвердило изменения в приложение к постановлению № 719 от 17.07.2015 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Постановление № 1297 от 05.10.2026 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, для ряда медицинских изделий вводится балльная система оценки локализации. Среди них:

  • микроисточники с йодом-125 (в стренде, в игле, в контейнере, в картридже, без системы имплантации);
  • боры и фрезы стоматологические;
  • имплантаты для остеосинтеза (из полимеров, керамики, сталей и сплавов, биоразлагаемых полимеров и сплавов, с покрытием и без, с инструментами и без);
  • аппараты и конструкции наружной фиксации;
  • вакуумные одноразовые пробирки (полимерные и стеклянные, с наполнением и без);
  • материалы профилактические фторирующие, реминерализующие, отбеливающие;
  • материалы слепочные (оттискные);
  • пломбировочные материалы, материалы для герметизации фиссур, цементы;
  • остеопластические хирургические материалы;
  • перчатки хирургические, диагностические, смотровые;
  • презервативы;
  • ортопедическая обувь и вкладные корригирующие элементы;
  • эндопротезы суставов конечностей и их компоненты;
  • протезы верхних и нижних конечностей;
  • протезы кровеносных сосудов (синтетические и биологические);
  • протезы сердечных клапанов (синтетические, механические, биологические);
  • устройства для переливания крови и инфузионной терапии;
  • катетеры ангиографические;
  • наборы инструментов, иглы, шприцы, канюли;
  • кресла-коляски;
  • линзы интраокулярные;
  • контейнеры для биопроб, изделия для in vitro-диагностики;
  • средства гемостатические;
  • заплаты сердечно-сосудистые, сетки, окклюдеры, клипсы, шунты, стент-графты, кава-фильтры, стенты;
  • изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов и другие.

Балльная система оценки уровня локализации производства в фармацевтической отрасли в России начала действовать с 1 января 2026 года. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, главная цель введения новой системы оценки происхождения товаров — расширение ассортимента препаратов, выпускаемых на территории России, а также создание дополнительных стимулов для развития отрасли и освоения перспективных технологий производства лекарств.

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