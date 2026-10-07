Для ряда медизделий ввели балльную оценку локализации производства
Правительство РФ утвердило изменения в приложение к постановлению № 719 от 17.07.2015 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Постановление № 1297 от 05.10.2026 опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, для ряда медицинских изделий вводится балльная система оценки локализации. Среди них:
- микроисточники с йодом-125 (в стренде, в игле, в контейнере, в картридже, без системы имплантации);
- боры и фрезы стоматологические;
- имплантаты для остеосинтеза (из полимеров, керамики, сталей и сплавов, биоразлагаемых полимеров и сплавов, с покрытием и без, с инструментами и без);
- аппараты и конструкции наружной фиксации;
- вакуумные одноразовые пробирки (полимерные и стеклянные, с наполнением и без);
- материалы профилактические фторирующие, реминерализующие, отбеливающие;
- материалы слепочные (оттискные);
- пломбировочные материалы, материалы для герметизации фиссур, цементы;
- остеопластические хирургические материалы;
- перчатки хирургические, диагностические, смотровые;
- презервативы;
- ортопедическая обувь и вкладные корригирующие элементы;
- эндопротезы суставов конечностей и их компоненты;
- протезы верхних и нижних конечностей;
- протезы кровеносных сосудов (синтетические и биологические);
- протезы сердечных клапанов (синтетические, механические, биологические);
- устройства для переливания крови и инфузионной терапии;
- катетеры ангиографические;
- наборы инструментов, иглы, шприцы, канюли;
- кресла-коляски;
- линзы интраокулярные;
- контейнеры для биопроб, изделия для in vitro-диагностики;
- средства гемостатические;
- заплаты сердечно-сосудистые, сетки, окклюдеры, клипсы, шунты, стент-графты, кава-фильтры, стенты;
- изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов и другие.
Балльная система оценки уровня локализации производства в фармацевтической отрасли в России начала действовать с 1 января 2026 года. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, главная цель введения новой системы оценки происхождения товаров — расширение ассортимента препаратов, выпускаемых на территории России, а также создание дополнительных стимулов для развития отрасли и освоения перспективных технологий производства лекарств.
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