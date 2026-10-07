Объявлено 20 аукционов на поставку лекарств для терапии социально значимых заболеваний
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 20 аукционах на поставку лекарств для обеспечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита С.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|
№
|
МНН, лекформа и дозировка
|
Количество
|
Цена за ед., руб.
|
Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|
Окончание приема заявок на участие в аукционе
|
1
|
Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|
18 911 644 табл. (шт.)
|
36,08
|
682 332 115,52
|
19.10.2026
|
2
|
Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг+20 мг+200 мг
|
1 518 493 табл. (шт.)
|
201,66
|
306 219 298,38
|
19.10.2026
|
3
|
Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг+20 мг+200 мг
|
25 990 279 табл. (шт.)
|
201,66
|
5 241 199 663,14
|
21.10.2026
|
4
|
Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|
605 403 табл. (шт.)
|
1 375,00
|
832 429 125,00
|
19.10.2026
|
5
|
Даклатасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг
|
560 699 табл. (шт.)
|
550,00
|
308 384 450,00
|
19.10.2026
|
6
|
Лопинавир+Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг+50 мг
|
12 453 134 табл. (шт.)
|
35,39
|
440 716 412,26
|
19.10.2026
|
7
|
Доравирин+Ламивудин+Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг+300 мг+245 мг
|
4 900 729 табл. (шт.)
|
411,90
|
2 018 610 275,10
|
21.10.2026
|
8
|
Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|
154 350 525 табл. (шт.)
|
5,33
|
822 688 298,25
|
19.10.2026
|
9
|
Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|
13 356 121 табл. (шт.)
|
41,26
|
551 073 552,46
|
19.10.2026
|
10
|
Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг
|
6 904 350 табл. (шт.)
|
52,08
|
359 578 548,00
|
19.10.2026
|
11
|
Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг
|
6 904 025 табл. (шт.)
|
52,08
|
359 561 622,00
|
19.10.2026
|
12
|
Кобицистат+Тенофовира алафенамид+Элвитегравир+Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг+10 мг+150 мг+200 мг
|
2 726 160 табл. (шт.)
|
461,40
|
1 257 850 224,00
|
19.10.2026
|
13
|
Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
|
61 793 998 табл. (шт.)
|
142,67
|
8 816 149 694,66
|
19.10.2026
|
14
|
Лопинавир+Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг+50 мг
|
12 453 540 табл. (шт.)
|
35,39
|
440 730 780,60
|
19.10.2026
|
15
|
Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой и/или капсулы, 100 мг
|
4 845 табл. (шт.)
|
3,63
|
17 587,35
|
12.10.2026
|
16
|
Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|
22 269 501 табл. (шт.)
|
7,97
|
177 487 922,97
|
14.10.2026
|
17
|
Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|
33 608 591 табл. (шт.)
|
11,93
|
400 950 490,63
|
21.10.2026
|
18
|
Элсульфавирин, капсулы, 20 мг
|
23 796 643 капс. (шт.)
|
183,31
|
4 362 162 628,33
|
21.10.2026
|
19
|
Велпатасвир+Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг+400 мг
|
692 561 табл. (шт.)
|
3 373,59
|
2 336 416 863,99
|
21.10.2026
|
20
|
Биктегравир+Тенофовира алафенамид+Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг+25 мг+200 мг
|
12 495 201 табл. (шт.)
|
469,70
|
5 868 995 909,70
|
21.10.2026
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