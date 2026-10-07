Объявлено 20 аукционов на поставку лекарств для терапии социально значимых заболеваний

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 20 аукционах на поставку лекарств для обеспечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита С.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.