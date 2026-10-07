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Объявлено 20 аукционов на поставку лекарств для терапии социально значимых заболеваний

07.10.2026
12:33
ЕленаСидорова
Центр лекобеспечения объявил 20 аукционов на закупку 15 препаратов для лечения гепатита и ВИЧ.
Фото: Ринат Васбеев

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 20 аукционах на поставку лекарств для обеспечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита С.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка

Количество

Цена за ед., руб.

Начальная (максимальная) цена контракта, руб.

Окончание приема заявок на участие в аукционе

1

Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 

18 911 644 табл. (шт.)

36,08

682 332 115,52

19.10.2026

2

Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг+20 мг+200 мг 

1 518 493 табл. (шт.)

201,66

306 219 298,38

19.10.2026

3

Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг+20 мг+200 мг 

25 990 279 табл. (шт.)

201,66

5 241 199 663,14

21.10.2026 

4

Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 

605 403 табл. (шт.)

1 375,00

832 429 125,00

19.10.2026 

5

Даклатасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг 

560 699 табл. (шт.)

550,00

308 384 450,00

19.10.2026

6

Лопинавир+Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг+50 мг 

12 453 134 табл. (шт.)

35,39

440 716 412,26

19.10.2026

7

Доравирин+Ламивудин+Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг+300 мг+245 мг 

4 900 729 табл. (шт.)

411,90

2 018 610 275,10

21.10.2026 

8

Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 

154 350 525 табл. (шт.)

5,33

822 688 298,25

19.10.2026

9

Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 

13 356 121 табл. (шт.) 

41,26

551 073 552,46

19.10.2026

10

Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг 

6 904 350 табл. (шт.)

52,08

359 578 548,00

19.10.2026 

11

Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг 

6 904 025 табл. (шт.)

52,08

359 561 622,00

19.10.2026 

12

Кобицистат+Тенофовира алафенамид+Элвитегравир+Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг+10 мг+150 мг+200 мг 

2 726 160 табл. (шт.)

461,40

1 257 850 224,00

19.10.2026

13

Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг 

61 793 998 табл. (шт.)

142,67

8 816 149 694,66

19.10.2026

14

Лопинавир+Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг+50 мг 

12 453 540 табл. (шт.) 

35,39

440 730 780,60

19.10.2026

15

Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой и/или капсулы, 100 мг 

4 845 табл. (шт.)

3,63

17 587,35

12.10.2026

16

Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 

22 269 501 табл. (шт.)

7,97

177 487 922,97

14.10.2026 

17

Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 

33 608 591 табл. (шт.)

11,93

400 950 490,63

21.10.2026 

18

Элсульфавирин, капсулы, 20 мг 

23 796 643 капс. (шт.)

183,31

4 362 162 628,33

21.10.2026 

19

Велпатасвир+Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг+400 мг 

692 561 табл. (шт.)

3 373,59

2 336 416 863,99

21.10.2026

20

Биктегравир+Тенофовира алафенамид+Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг+25 мг+200 мг 

12 495 201 табл. (шт.)

469,70

5 868 995 909,70

21.10.2026 

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