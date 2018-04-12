«О внесении изменений в перечень биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов, утвержденный приказом Минпромторга РФ и Минздрава РФ от 19 мая 2016 г. № 1605/308н...»

Приказ Минпромторга России, Минздрав России от 22.03.2018 № 991/115н «О внесении изменений в перечень биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 мая 2016 г. № 1605/308н "Об утверждении перечня биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов"» (Зарегистрирован 10.04.2018 № 50696)