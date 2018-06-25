Приказ Минпромторга России от 20.06.2018 г. №2394 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. №3918 "О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы промышленности"»