Письмо Минфина России от 22.05.2018 № 24-03-06/47606, Минпромторга России от 22.05.2018 № ЦС-31570/19, Минздрава России от 29.06.2018 г. № 25-3/10/2-4204, ФАС России от 29.05.2018 г. № РП/38817/18 «О позиции Минфина России, Минпромторга России, Минздрава России и ФАС России по вопросу применения положений постановления Правительства России от 05.02.2018 г. 2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»