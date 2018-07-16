«ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»

Российские студенты мечтают работать в своей стране. Участники Второго Всероссийского межвузовский GxP-саммита с международным участием «Выбор лучших. Время вперед», студенты-фармацевты со всего мира, получили уникальную возможность обменяться опытом и идеями с будущими коллегами и предстать перед потенциальным работодателем в лучшем свете. Для работодателей GxP-саммит – тоже «рыбное место». «В России огромное количество умных молодых ребят, нацеленных на решение задач любой сложности», - уверены в компании «Натива».