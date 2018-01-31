«ФармNEWS»: РАФМ: «Регуляторная практика и развитие фармацевтического рынка»

7 февраля на очередном заседании РАФМ об итогах за 2017 год расскажут представители крупнейших аналитических компаний: AlphaRM, IQVIA, DSM, Ipsos. А мы вспоминаем предыдущую встречу ассоциации, также посвященную итогам прошедшего года и прогнозам на грядущий, но в контексте особенностей отечественной регуляторики. Влияние регуляторных изменений на участников рынка обсудили на экспертной панели руководителей профильных ассоциаций: AIPM, АРФП и СПФО. Гвоздь программы – презентация «Откровение» директора НИИ организации здравоохранения ДЗ Москвы Давида Мелик-Гусейнова.