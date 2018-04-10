«ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»

РАФМ, Коммуникационная группа «Аарон Ллойд», Коммуникационное агентство «ЭрЭксКод» и издательство «Бионика Медиа» провели совместный фармзавтрак на тему цифровизации маркетинга. Когда будет пора погружаться в digital? Или уже самое время окунуться в него с головой? Фарма и digital: партнерство, дружба, расчет? Что дает традиционная пресса в период digital-изации? Как создавать прогрессивный маркетинг? Ответы на эти и другие вопросы – в репортаже нашей съемочной группы.

0:49 Мультиканальный маркетинг

1:28 Препятствия на пути к digital

2:11 Поиск новых подходовнеизбежен

3:46 Инструменты планирования тактики

4:30 Традиционные отраслевые СМИ