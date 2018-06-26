 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Фармвестник-ТВ · Актуальный репортаж
151

«Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»

26.06.2018

Третья конференция совместного проекта ГК «Бионика» и газеты «Фармацевтический вестник» «PROекции будущего» прошла в самом западном регионе России, городе Калининград - на родине Иммануила Канта. И потому отсылки к трудам философа в рамках темы «Маркировка лекарств», звучали неоднократно. В частности, самый известный его труд «Критика чистого разума», пожалуй, отражает идею самой конференции: маркировка для каждого своя, исходя из опыта и индивидуального представления о пространстве и времени. Подробнее – в нашем репортаже.

0:35 Юрий Крестинский: «Кто-то находится в истерическом состоянии, не понимая, как все будет, и будет ли вообще»

1:30 Иван Глушков: «Удалось ли вам, скажем, потратить достаточное количество времени для изучения единого справочника?»

2:34 Константин Беланов: «Маркировки нет!»

4:43 Олег Фельдман: «По маркировке – негатива меньше, чем позитива»

5:27 Ольга Павлова: «Мы для себя плюсов от маркировки не видим»

6:01 Евгений Нифантьев: «Я очень рекомендую не надеяться, что в ноябре 2019-го года кто-то даст отсрочку»

6:54 Евгений Коротков: «Маркировка спасет от переливов»

7:36 Андрей Белашов: «Пора заканчивать говорить о "переливах", не называя имен»

8:47 Юрий Крестинский: «Зафиксировать "перелив" можно, но сказать, что перелито, нельзя»

9:39 Павел Лисовский: «Товаро-проводящая цепочка потеряет часть дохода»

10:43 Владислав Шестаков: «Есть сомнения, что вся промышленность будет готова к 1 января 2020 г.»

11:26 Антон Харитонов: «Еще больше заботит готовность к проекту ЛПУ»

Фармвестник-ТВ
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
27.06 Онлайн-семинар «Активная косметика по уходу за кожей головы и волосами: особенности рецептуры и применения»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения