«Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»

Третья конференция совместного проекта ГК «Бионика» и газеты «Фармацевтический вестник» «PROекции будущего» прошла в самом западном регионе России, городе Калининград - на родине Иммануила Канта. И потому отсылки к трудам философа в рамках темы «Маркировка лекарств», звучали неоднократно. В частности, самый известный его труд «Критика чистого разума», пожалуй, отражает идею самой конференции: маркировка для каждого своя, исходя из опыта и индивидуального представления о пространстве и времени. Подробнее – в нашем репортаже.

0:35 Юрий Крестинский: «Кто-то находится в истерическом состоянии, не понимая, как все будет, и будет ли вообще»

1:30 Иван Глушков: «Удалось ли вам, скажем, потратить достаточное количество времени для изучения единого справочника?»

2:34 Константин Беланов: «Маркировки нет!»

4:43 Олег Фельдман: «По маркировке – негатива меньше, чем позитива»

5:27 Ольга Павлова: «Мы для себя плюсов от маркировки не видим»

6:01 Евгений Нифантьев: «Я очень рекомендую не надеяться, что в ноябре 2019-го года кто-то даст отсрочку»

6:54 Евгений Коротков: «Маркировка спасет от переливов»

7:36 Андрей Белашов: «Пора заканчивать говорить о "переливах", не называя имен»

8:47 Юрий Крестинский: «Зафиксировать "перелив" можно, но сказать, что перелито, нельзя»

9:39 Павел Лисовский: «Товаро-проводящая цепочка потеряет часть дохода»

10:43 Владислав Шестаков: «Есть сомнения, что вся промышленность будет готова к 1 января 2020 г.»

11:26 Антон Харитонов: «Еще больше заботит готовность к проекту ЛПУ»