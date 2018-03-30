Предупрежден — значит вооружен!

По данным эпидемиологических исследований1, артериальной гипертензией в России страдают до 40% населения. Как правило, такие пациенты регулярно принимают препараты, стабилизирующие давление. Однако в некоторых случаях даже на фоне антигипертензивной терапии наблюдается резкое повышение давления, и подобные случаи требуют экстренной коррекции.

Чем опасно высокое давление

Внезапно возникшее выше привычных цифр повышение артериальное давление (АД), как правило, сопровождается характерными клиническими симптомами и требует немедленного и контролируемого снижения давления с целью предупреждения развития инсульта головного мозга, инфаркта миокарда или других негативных последствий. Причинами резкого повышения артериального давления могут быть: физическая нагрузка, стресс, изменение погоды, злоупотребление алкоголем или солью в пище, внезапная отмена гипотензивных препаратов. Клиническая картина характеризуется внезапным началом, индивидуально высоким подъемом АД и наличием церебральных, кардиальных и вегетативных симптомов, среди которых наиболее характерны головная боль, головокружение и тошнота2.

Таблетки скорой помощи

Согласно стандартам скорой медицинской помощи3, одним из немногих препаратов в таблетках, которые гипертоник может принять без посторонней помощи при резком повышении артериального давления, является каптоприл. При подобных скачках артериального давления следует обязательно обратиться к врачу, однако уже до приезда специалистов прием каптоприла поможет снизить повышенное АД и избежать возможных неприятных последствий.

Каптоприл относится к группе ингибиторов АПФ, после приема внутрь быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. При рассасывании под языком эффект наступает в течение 5 минут и продолжается 4–8 часов. Его принимают по 12,5–25 мг перорально за 1 час до или через 2 часа после еды или под язык, при необходимости повторно2.

Каптоприл, посоветовавшись с лечащим врачом, следует иметь в аптечке всем людям, имеющим гипертонию. Это средство скорой помощи способно выручить в трудный момент, когда по какой-то причине АД вышло из-под контроля.

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1. Филиппов Е.В., Якушин С.С. Распространенность артериальной гипертонии и особенности ведения больных с артериальной гипертонией и различным риском сердечно-сосудистых заболеваний // Медицинский совет, № 9, 2013.

2. Клинические рекомендации для врачей общей практики: гипертонические кризы // Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации (проект), 2014.

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 № 1513н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при болезнях, характеризующихся повышенным кровяным давлением».