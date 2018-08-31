Видео-квест «Код первостольника. Антидот»

По всему миру произошла серия массовых отравлений. Спасти мир от загадочной и ужасающей угрозы, когда все средства оказались неэффективны, может только универсальный антидот.
Главы правительств различных государств объединили усилия и собрали команду из лучших специалистов. Группа ученых-фармакологов должна найти лекарство пока еще не слишком поздно...
Состав команды:
- Надежда Морозова, фармацевт, аптечная сеть «Столички»
- Ольга Шатилова, провизор, аптечная сеть «Столички»
- Екатерина Чирва, провизор, ООО «Супермедсервис»
- Елена Литвин, провизор, аптечная сеть «Столички»
- Юлия Давыдова, фармацевт, аптечная сеть «Столички»
- Татьяна Игошева, провизор, аптечная сеть «Столички»
Смогут ли участники найти формулу препарата и спасти все земное человечество от неминуемой гибели? Получится ли у них справиться со всеми сложностями? Смотрим и болеем за них!
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: ДЕШИФРАТОР
Профессор секретной лаборатории приготовил испытание и для вас.
Он зашифровал в видео кодовое слово, которое можно разгадать собрав все буквы в правильном порядке. Буквы будут появляться на экране на протяжении всего видео. Будьте внимательны, все не так просто как кажется.
Результаты своей расшифровки вам нужно будет отправить на адрес pharmvisor@pharmvestnik.ru
Профессор доверяет только своим, поэтому очень важно:
1. Быть зарегистрированным пользователем на сайте pharmvestnik.ru
2. В письме, кроме расшифровки, написать: ваши ФИО, должность, название, адрес, телефон аптечной сети, а также ваш контакнтый номер, например, номер мобильного.
Если какое-то из условий будет не соблюдено, ваша расшифровка не будет принята.
Из всех правильно ответивших профессор случайным образом выберет 20 участников, которые получат от него награду – сертификаты OZON на сумму 500 руб.