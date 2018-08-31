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Фармвестник-ТВ · Квест
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Видео-квест «Код первостольника. Антидот»

31.08.2018

По всему миру произошла серия массовых отравлений. Спасти мир от загадочной и ужасающей угрозы, когда все средства оказались неэффективны, может только универсальный антидот.

Главы правительств различных государств объединили усилия и собрали команду из лучших специалистов. Группа ученых-фармакологов должна найти лекарство пока еще не слишком поздно...

Известно, что в Москве существовала секретная лаборатория, в которой велись работы по созданию универсального антидота. Его разработка по неизвестным причинам была прервана, но лаборатория все еще существует. Наши отважные участники отправились туда, чтобы найти готовый препарат или завершить начатую коллегами работу и синтезировать его.

Состав команды:

  • Надежда Морозова, фармацевт, аптечная сеть «Столички»
  • Ольга Шатилова, провизор, аптечная сеть «Столички»
  • Екатерина Чирва, провизор, ООО «Супермедсервис»
  • Елена Литвин, провизор, аптечная сеть «Столички»
  • Юлия Давыдова, фармацевт, аптечная сеть «Столички»
  • Татьяна Игошева, провизор, аптечная сеть «Столички»

Смогут ли участники найти формулу препарата и спасти все земное человечество от неминуемой гибели? Получится ли у них справиться со всеми сложностями? Смотрим и болеем за них!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: ДЕШИФРАТОР

Профессор секретной лаборатории приготовил испытание и для вас.

Он зашифровал в видео кодовое слово, которое можно разгадать собрав все буквы в правильном порядке. Буквы будут появляться на экране на протяжении всего видео. Будьте внимательны, все не так просто как кажется.

Результаты своей расшифровки вам нужно будет отправить на адрес pharmvisor@pharmvestnik.ru

Профессор доверяет только своим, поэтому очень важно:

1. Быть зарегистрированным пользователем на сайте pharmvestnik.ru

2. В письме, кроме расшифровки, написать: ваши ФИО, должность, название, адрес, телефон аптечной сети, а также ваш контакнтый номер, например, номер мобильного.

Если какое-то из условий будет не соблюдено, ваша расшифровка не будет принята.

Из всех правильно ответивших профессор случайным образом выберет 20 участников, которые получат от него награду – сертификаты OZON на сумму 500 руб.

Фармвестник-ТВ
31.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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