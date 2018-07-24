«7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым

В эфире – еженедельный выпуск новостей «Фармвестник-ТВ». Сегодня в нашей студии – управляющий партнер АСНА, Александр Кондратьев.

Главные темы выпуска:

0:33 АСНА и «Союзфарма» стали СРО

3:09 Четвертая конференция ФВ и ГК «Бионика» в рамках серии «Proекции будущего».

5:01 В ГД внесен законопроект, который может обязать предлагать дешевые лекарства

7:45 Дополнительные барьеры на открытие новых аптек могут создать коррупционные риски

10:10 «Почта России» планирует заняться оказанием услуг по доставке субсидированных ЛП