«7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым

В эфире – еженедельный выпуск новостей «Фармвестник-ТВ». Сегодня в нашей студии – управляющий партнер АСНА, Александр Кондратьев.
Главные темы выпуска:
0:33 АСНА и «Союзфарма» стали СРО
3:09 Четвертая конференция ФВ и ГК «Бионика» в рамках серии «Proекции будущего».
5:01 В ГД внесен законопроект, который может обязать предлагать дешевые лекарства
7:45 Дополнительные барьеры на открытие новых аптек могут создать коррупционные риски
10:10 «Почта России» планирует заняться оказанием услуг по доставке субсидированных ЛП