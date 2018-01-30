«7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным

В студии еженедельного видео-обзора главных тем прошедшей недели - генеральный директор компании «НоваМедика» Александр Кузин. За короткий выпуск попытаемся найти ответы на насущные вопросы:
- Почему «Магнит» взял паузу в аптечном проекте?
- Для чего нужен законопроект «о торговле в супермаркетах»?
- Должны ли медики заниматься доставкой заказанных через интернет лекарств?
- Что может дать возможность регистрировать лекарств с одинаковым МНН, но с различными ТМ, произведенных на одной площадке?
- О чем будут говорить участники конференция ГК «Бионика» и ФВ «Маркетинговые договоры: совместные выгоды»?
0:33 «Я на передышке…»: «Магнит» взял паузу в аптечном проекте
3:24 Лекарства на прилавках: что теряем?
7:27 Кадровая диета: хватит ли отрасли фармацевтов?
10:58 И время, и деньги: преимущества законопроекта, упрощающего госрегистрацию лекарств
15:32 Вторая серия: конференция ГК «Бионика» и газеты «Фармацевтический вестник»
17:25 Краткий обзор свежего номера газеты Фармацевтический вестник