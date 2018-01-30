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30.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
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Фармвестник-ТВ · Новости недели
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«7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным

30.01.2018

В студии еженедельного видео-обзора главных тем прошедшей недели - генеральный директор компании «НоваМедика» Александр Кузин. За короткий выпуск попытаемся найти ответы на насущные вопросы:

  • Почему «Магнит» взял паузу в аптечном проекте?
  • Для чего нужен законопроект «о торговле в супермаркетах»?
  • Должны ли медики заниматься доставкой заказанных через интернет лекарств?
  • Что может дать возможность регистрировать лекарств с одинаковым МНН, но с различными ТМ, произведенных на одной площадке?
  • О чем будут говорить участники конференция ГК «Бионика» и ФВ «Маркетинговые договоры: совместные выгоды»?

0:33 «Я на передышке…»: «Магнит» взял паузу в аптечном проекте

3:24 Лекарства на прилавках: что теряем?

7:27 Кадровая диета: хватит ли отрасли фармацевтов?

10:58 И время, и деньги: преимущества законопроекта, упрощающего госрегистрацию лекарств

15:32 Вторая серия: конференция ГК «Бионика» и газеты «Фармацевтический вестник»

17:25 Краткий обзор свежего номера газеты Фармацевтический вестник

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Метки
Фармвестник-ТВ
Персоны
Кузин Александр

Генеральный директор «НоваМедика»
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
30.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 29
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
У аптечной сети «36,6» может вновь измениться состав акционеров
Current issue #3, 2018
Расширение Национального календаря прививок надо начинать с долгосрочного планирования
Фармрозница резко критикует законопроект о продажах лекарств в супермаркетах
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