«7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым

Сегодня в нашей студии – заместитель главного редактора газеты «Фармацевтический вестник», Александр Осипов. Главные темы выпуска: новый проект Минздрава по взаимозаменяемости, пошлины на американские товары, недобросовестная конкуренция и рост выручки аптек в центре Москвы.

0:32 Минздрав намерен с 2019 г. расширить понятие взаимозаменяемости лекарств

2:01 Россия вводит пошлины на американские товары, имеющие аналоги в нашей стране

3:25 ФАС подозревает компанию «Натива» в недобросовестной конкуренции

5:41 Доставка лекарств на дом разрешена - уверены почти половина интернет-пользователей

7:18 Выручка аптек в центре Москвы за последнюю неделю выросла, благодаря ЧМ