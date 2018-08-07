«7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым

В эфире – обзор новостей за прошедшую неделю. В студии Фармвестник-ТВ Герман Иноземцев – главный редактор газеты, сайта и телевидения «Фармацевтический вестник».

Темы нашего выпуска:

0:33 Выходец из «36,6» возглавит в «Магните» направление «Здоровье»

1:56 Президент подписал закон о расширении программы «Семь нозологий»

3:11 Фармкомпании придумывают новые заболевания в маркетинговых целях

5:32 Бизнес-объединения попросили Дмитрия Медведева отказаться от уголовных дел за картели

7:48 Эксперты отметили основные недостатки стратегии «Фарма-2030»