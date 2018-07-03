«7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой

В эфире – традиционный обзор главных событий недели. Сегодня в нашей студии – исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

0:32 Правительство прекратило работу над законопроектом о продаже ЛП в супермаркетах

3:52 Татьяна Яковлева назначена первым заместителем министра здравоохранения РФ

5:01 Аптеки хотели бы ежемесячно получать 8–10% за выполнение маркетингового плана продаж

7:47 Производители планируют отдать бонусы аптек покупателям

12:26 Эксперимент по маркировке лекарств планируется продлить до конца 2019 г.