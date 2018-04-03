«7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским

Главные новости за прошедшую неделю в рамках еженедельной программы «Фармвестник-ТВ» прокомментировал управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский. Тем выпуска: очередное заседание РАФМ, посвященное теме современных тенденций в маркетинге, новые ухищрения мошенников в адрес аптек и неизданная часть пояснительной записки к законопроекту, позволяющему продавать ЛП в торговой рознице.

0:37 Минпромторг дорабатывает законопроект о продаже лекарств в торговых организациях

06:58 В России 65 тысяч аптечных точек

10:32 Сомнения в объективности фармацевтов подталкивают людей к онлайн-покупке лекарств

12:50 Мошенники под видом проверок вымогают деньги у первостольников

14:42 Розничный рынок в 2018 году выйдет на 5% роста в национальной валюте

17:42 В завершении выпуска – краткий обзор свежего номера газеты «Фармацевтический вестник»