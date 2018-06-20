«7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым

В студии «Фармвестник-ТВ» – генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев. В этом выпуске – самые обсуждаемые темы третьей конференции серии «PROекции будущего» «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке».

0:38 Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается «переливами»

2:27 Прозрачность рынка уменьшит доходность участников товаро-проводящей цепи

4:00 Ольга Павлова: Для аптечных учреждений нет плюсов от внедрения системы маркировки

6:09 Росздравнадзор сообщает: с маркировкой лекарств скоро будет совсем все понятно

8:16 Принятие решения о сроках маркировки БАД и фармсубстанций ожидается в августе