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30.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 29
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Фармвестник-ТВ · Профессионалы
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«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 29

30.01.2018

В эфире двадцать девятый выпуск телевикторины для провизоров и фармацевтов — «Профессионалы»! Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания.

Каждый вопрос имеет по 4 варианта ответа, но правильный из них только один. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Именно ему достанется главный приз – 50 000 рублей!

В двадцать девятом выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

  • Нина Туникова, ООО «Фарм Лидер», Москва
  • Лариса Посохова, МСЧ МВД по Орловской области, Орел
  • Светлана Чевычалова, ООО «Платина», Электроугли Московской области

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо заполнить Заявку.

Возможно именно вы станете героем следующего эфира!

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Основанная в 2001 году, сейчас «Ригла» -это крупная, активно развивающаяся федеральная аптечная сеть, которая насчитывает более 1700 аптек по всей России. Мы развиваем 3 аптечных бренда: «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», каждый из которых представлен в 47 регионах России.
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Ассоциация независимых аптек (сокр.- АСНА) — это крупнейшая федеральная организация, объединяющая 7800 аптек. Присутствие АСНА простирается от Калининграда до Камчатки и насчитывает более 163 городов РФ. В 2017 году АСНА вдвое увеличила штат сотрудников, открыла двери нового офиса и дала старт работе 3-х новых представительств: РОСБЕЛ-АСНА, АСНА-АЗИЯ и АСНА-КАЗАХСТАН.
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Фармацевтическая социальная сеть Pharmedu.ru - это информационно-образовательный ресурс для фармацевтов, объединяющий в своей практике более 90% специалистов фармацевтической отрасли. Сообщество содержит научные статьи, обучающие материалы и все то, что необходимо фармацевтам в повседневной работе.
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Фармвестник-ТВ
30.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 29
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
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