«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 34

В эфире тридцать четвертый выпуск телевикторины для провизоров и фармацевтов — «Профессионалы»! Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания.
Каждый вопрос имеет по 4 варианта ответа, но правильный из них только один. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Именно ему достанется главный приз – 50 000 рублей!
В тридцать четвертом выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:
- Галина Желябовская, ООО «Долголетие», Звенигород
- Инга Яковлева, ООО «Аптека № 77 плюс», Чебоксары
- Ольга Селищева, Аптечная сеть «Аптеки Столички», Москва
Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!
Правила игры и порядок участия
Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо заполнить Заявку.
Возможно именно вы станете героем следующего эфира!
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫПУСКА
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Все аптекари хорошо знакомы с лекарственным растительным препаратом Канефрон® Н немецкой компании Бионорика, которая вот уже 20 лет с успехом работает в России. Канефрон® Н — это современный подход к лечению урологических заболеваний в согласии с наукой и природой!
ПАРТНЕР ВЫПУСКА
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Анаферон Детский – лекарственное средство от простуды и гриппа!
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА
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Международная фармацевтическая премия ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ – профессиональная премия специалистов аптечного сообщества. В рамках премии определяются самые успешные и эффективные аптечные сети, фармацевтические компании, дистрибьюторы, профессиональные СМИ и представители аптечного сообщества и бренды. Премия ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ – наиболее значимая награда в аптечном сегменте фармацевтического рынка, так как она присуждается на основе мнения как ведущих менеджеров аптечных сетей, так и мнения провизоров и фармацевтов в национальном масштабе.
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Фармацевтическая компания ПУЛЬС - один из крупнейших национальных российских фармдистрибьюторов. По итогам 2015 ПУЛЬС занимает 3-е место в рейтинге фармацевтических дистрибьюторов России, а по долям продаж в регионах присутствия уверенно входит в тройку лидеров. За 2015 год товарооборот ПУЛЬС вырос на 67%. Таким образом компания сохраняет за собой статус самой динамично развивающейся в сфере фармдистрибьюции.
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Основанная в 2001 году, сейчас «Ригла» -это крупная, активно развивающаяся федеральная аптечная сеть, которая насчитывает более 1700 аптек по всей России. Мы развиваем 3 аптечных бренда: «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», каждый из которых представлен в 47 регионах России.
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Ассоциация независимых аптек (сокр.- АСНА) — это крупнейшая федеральная организация, объединяющая 7800 аптек. Присутствие АСНА простирается от Калининграда до Камчатки и насчитывает более 163 городов РФ. В 2017 году АСНА вдвое увеличила штат сотрудников, открыла двери нового офиса и дала старт работе 3-х новых представительств: РОСБЕЛ-АСНА, АСНА-АЗИЯ и АСНА-КАЗАХСТАН.
|ГК «Спарго технологии» – лидер российского рынка разработки и сервиса программного обеспечения для фармучреждений. ООО «Фармадата» – маркетинговое digital-агентство, специализирующееся на фармацевтическом рынке России. PharmaDATA.ru – аналитический портал для формирования отчетов и создания новых баз данных. Представлена совокупность данных о продажах на фармацевтическом рынке. Входят в ГК «Протек».
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Cообщество «Аптекари РФ» – одно из крупнейших объединений работников этой отрасли в русскоязычных социальных сетях. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас в Одноклассниках, ВКонтакте и Facebook!
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Портал WEBPHARM– это глобальный образовательный фармацевтический союз, место встречи сотрудников аптек и компаний в сфере бизнес – обучения фармацевтической отрасли. WEBPHARM – это интерактивный портал для обучения, общения и обмена информацией пользователей со всех регионов России.
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Фармацевтическая социальная сеть Pharmedu.ru - это информационно-образовательный ресурс для фармацевтов, объединяющий в своей практике более 90% специалистов фармацевтической отрасли. Сообщество содержит научные статьи, обучающие материалы и все то, что необходимо фармацевтам в повседневной работе.
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Аптечная сеть "Мелодия здоровья" действует на рынке с 2006 года. Сейчас сеть аптек представлена в 45 регионах России, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, всего более 796 аптек. В основном это аптечные супермаркеты с открытой выкладкой.