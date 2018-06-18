«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38

Специальный выпуск ко Дню медицинского работника! Всех, кто носит белый халат поздравляем с профессиональным праздником! Кому же на этот раз улыбнулась удача и кто увез с собой главный приз 50 000 рублей, вы узнаете, посмотрев 38-й выпуск программы «Профессионалы».

В тридцать восьмом выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

Диляра Маликова , ООО «Дарсан» АСНА, г. Москва

, ООО «Дарсан» АСНА, г. Москва Казинет Шамакаева , аптечная сеть «Столички», г. Москва

, аптечная сеть «Столички», г. Москва Фатима Кожакова, ООО «Аптека A.V.E», г. Москва

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо заполнить Заявку.

Возможно именно вы станете героем следующего эфира!

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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА