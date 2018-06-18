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Фармвестник-ТВ · Профессионалы
195

«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38

18.06.2018

Специальный выпуск ко Дню медицинского работника! Всех, кто носит белый халат поздравляем с профессиональным праздником! Кому же на этот раз улыбнулась удача и кто увез с собой главный приз 50 000 рублей, вы узнаете, посмотрев 38-й выпуск программы «Профессионалы».

В тридцать восьмом выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

  • Диляра Маликова, ООО «Дарсан» АСНА, г. Москва
  • Казинет Шамакаева, аптечная сеть «Столички», г. Москва
  • Фатима Кожакова, ООО «Аптека A.V.E», г. Москва

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо заполнить Заявку.

Возможно именно вы станете героем следующего эфира!

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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫПУСКА

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Милдронат® – средство для восстановления работоспособности при физических и умственных перегрузках.

  • Повышает работоспособность, обеспечивает естественную устойчивость к стрессу.
  • Повышает физическую выносливость.
  • Помогает справиться с перенапряжением после физических нагрузок.

ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

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Алекол® – препарат из натуральных ингредиентов, снимающий все побочные эффекты похмелья.

  • Естественные для организма компоненты
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Кагоцел® – универсальный противовирусный препарат для профилактики и лечения ОРВИ у взрослых и детей с 3 лет, с высоким профилем безопасности и удобной схемой приема. Кагоцел® – выбор специалистов для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа по результатам голосования российских врачей (в рамках премии «Russian Pharma Awards 2016») и специалистов аптечной индустрии (в рамках премии «Зеленый крест 2015»).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

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Международная фармацевтическая премия ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ – профессиональная премия специалистов аптечного сообщества. В рамках премии определяются самые успешные и эффективные аптечные сети, фармацевтические компании, дистрибьюторы, профессиональные СМИ и представители аптечного сообщества и бренды. Премия ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ – наиболее значимая награда в аптечном сегменте фармацевтического рынка, так как она присуждается на основе мнения как ведущих менеджеров аптечных сетей, так и мнения провизоров и фармацевтов в национальном масштабе.
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Фармацевтическая компания ПУЛЬС – один из крупнейших национальных российских фармдистрибьюторов. По итогам 2015 ПУЛЬС занимает 3-е место в рейтинге фармацевтических дистрибьюторов России, а по долям продаж в регионах присутствия уверенно входит в тройку лидеров. За 2015 год товарооборот ПУЛЬС вырос на 67%. Таким образом компания сохраняет за собой статус самой динамично развивающейся в сфере фармдистрибьюции.
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Основанная в 2001 году, сейчас «Ригла» – это крупная, активно развивающаяся федеральная аптечная сеть, которая насчитывает более 1700 аптек по всей России. Мы развиваем 3 аптечных бренда: «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», каждый из которых представлен в 47 регионах России.
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Ассоциация независимых аптек (сокр. – АСНА) – это крупнейшая федеральная организация, объединяющая 7800 аптек. Присутствие АСНА простирается от Калининграда до Камчатки и насчитывает более 163 городов РФ. В 2017 году АСНА вдвое увеличила штат сотрудников, открыла двери нового офиса и дала старт работе 3-х новых представительств: РОСБЕЛ-АСНА, АСНА-АЗИЯ и АСНА-КАЗАХСТАН.
5f332a64e05878013c4b02d11ea95665.png ГК «Спарго технологии» – лидер российского рынка разработки и сервиса программного обеспечения для фармучреждений. ООО «Фармадата» – маркетинговое digital-агентство, специализирующееся на фармацевтическом рынке России. PharmaDATA.ru – аналитический портал для формирования отчетов и создания новых баз данных. Представлена совокупность данных о продажах на фармацевтическом рынке. Входят в ГК «Протек».

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Cообщество «Аптекари РФ» – одно из крупнейших объединений работников этой отрасли в русскоязычных социальных сетях. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас в Одноклассниках, ВКонтакте и Facebook!
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Портал WEBPHARM – это глобальный образовательный фармацевтический союз, место встречи сотрудников аптек и компаний в сфере бизнес – обучения фармацевтической отрасли. WEBPHARM – это интерактивный портал для обучения, общения и обмена информацией пользователей со всех регионов России.
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Аптечная сеть «Мелодия здоровья» действует на рынке с 2006 года. Сейчас сеть аптек представлена в 45 регионах России, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, всего более 796 аптек. В основном это аптечные супермаркеты с открытой выкладкой.
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Метки
«Профессионалы»
Фармвестник-ТВ
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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