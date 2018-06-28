«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39

В эфире тридцать девятый выпуск телевикторины для провизоров и фармацевтов – «Профессионалы»! Этот выпуск посвящен чемпионату мира по футболу. В сборную страны попадают только лучшие футболисты, а к нам в программу – лучшие провизоры и фармацевты. Участие в нашей телевикторине по степени ответственности соизмеримо с участием в сборной, ведь аптекари представляют свою аптечную сеть. Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания. Давайте будем болеть за наших участников, и пожелаем им удачи!

В тридцать девятом выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

Юлия Васьянова , аптечная сеть «36,6», г. Москва

, аптечная сеть «36,6», г. Москва Ольга Шатилова , аптечная сеть «НЕО-ФАРМ», г. Москва

, аптечная сеть «НЕО-ФАРМ», г. Москва Виктор Губайдуллин, ЗАО «Эркафарм», г. Москва

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо заполнить Заявку.

Возможно именно вы станете героем следующего эфира!

ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

Гастрогуттал® – для чувствительных желудков! Спазмолитическое средство растительного происхождения. Содержит настойки четырех лекарственных трав: валерианы, полыни, мяты перечной, белладонны. Офломил Лак – от поражения к преображению! Мощное лечение грибка ногтей стало еще доступнее! Кето Плюс – перхоть минус! Удобное в применении средство для лечения и профилактики перхоти и себорейного дерматита. Уникальный по составу лекарственный шампунь, который содержит одновременно два активных компонента: кетоконазол и цинк пиритион.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА