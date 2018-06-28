«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39

В эфире тридцать девятый выпуск телевикторины для провизоров и фармацевтов – «Профессионалы»! Этот выпуск посвящен чемпионату мира по футболу. В сборную страны попадают только лучшие футболисты, а к нам в программу – лучшие провизоры и фармацевты. Участие в нашей телевикторине по степени ответственности соизмеримо с участием в сборной, ведь аптекари представляют свою аптечную сеть. Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания. Давайте будем болеть за наших участников, и пожелаем им удачи!
В тридцать девятом выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:
- Юлия Васьянова, аптечная сеть «36,6», г. Москва
- Ольга Шатилова, аптечная сеть «НЕО-ФАРМ», г. Москва
- Виктор Губайдуллин, ЗАО «Эркафарм», г. Москва
Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!
Правила игры и порядок участия
Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо заполнить Заявку.
Возможно именно вы станете героем следующего эфира!
ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА
|
Гастрогуттал® – для чувствительных желудков! Спазмолитическое средство растительного происхождения. Содержит настойки четырех лекарственных трав: валерианы, полыни, мяты перечной, белладонны.
|
Офломил Лак – от поражения к преображению! Мощное лечение грибка ногтей стало еще доступнее!
|
Кето Плюс – перхоть минус! Удобное в применении средство для лечения и профилактики перхоти и себорейного дерматита. Уникальный по составу лекарственный шампунь, который содержит одновременно два активных компонента: кетоконазол и цинк пиритион.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА
|
Международная фармацевтическая премия ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ – профессиональная премия специалистов аптечного сообщества. В рамках премии определяются самые успешные и эффективные аптечные сети, фармацевтические компании, дистрибьюторы, профессиональные СМИ и представители аптечного сообщества и бренды. Премия ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ – наиболее значимая награда в аптечном сегменте фармацевтического рынка, так как она присуждается на основе мнения как ведущих менеджеров аптечных сетей, так и мнения провизоров и фармацевтов в национальном масштабе.
|
Фармацевтическая компания ПУЛЬС – один из крупнейших национальных российских фармдистрибьюторов. По итогам 2015 ПУЛЬС занимает 3-е место в рейтинге фармацевтических дистрибьюторов России, а по долям продаж в регионах присутствия уверенно входит в тройку лидеров. За 2015 год товарооборот ПУЛЬС вырос на 67%. Таким образом компания сохраняет за собой статус самой динамично развивающейся в сфере фармдистрибьюции.
|
Основанная в 2001 году, сейчас «Ригла» – это крупная, активно развивающаяся федеральная аптечная сеть, которая насчитывает более 1700 аптек по всей России. Мы развиваем 3 аптечных бренда: «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», каждый из которых представлен в 47 регионах России.
|
Ассоциация независимых аптек (сокр. – АСНА) – это крупнейшая федеральная организация, объединяющая 7800 аптек. Присутствие АСНА простирается от Калининграда до Камчатки и насчитывает более 163 городов РФ. В 2017 году АСНА вдвое увеличила штат сотрудников, открыла двери нового офиса и дала старт работе 3-х новых представительств: РОСБЕЛ-АСНА, АСНА-АЗИЯ и АСНА-КАЗАХСТАН.
|ГК «Спарго технологии» – лидер российского рынка разработки и сервиса программного обеспечения для фармучреждений. ООО «Фармадата» – маркетинговое digital-агентство, специализирующееся на фармацевтическом рынке России. PharmaDATA.ru – аналитический портал для формирования отчетов и создания новых баз данных. Представлена совокупность данных о продажах на фармацевтическом рынке. Входят в ГК «Протек».
|
|
Cообщество «Аптекари РФ» – одно из крупнейших объединений работников этой отрасли в русскоязычных социальных сетях. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас в Одноклассниках, ВКонтакте и Facebook!
|
Портал WEBPHARM – это глобальный образовательный фармацевтический союз, место встречи сотрудников аптек и компаний в сфере бизнес – обучения фармацевтической отрасли. WEBPHARM – это интерактивный портал для обучения, общения и обмена информацией пользователей со всех регионов России.
|
Аптечная сеть «Мелодия здоровья» действует на рынке с 2006 года. Сейчас сеть аптек представлена в 45 регионах России, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, всего более 796 аптек. В основном это аптечные супермаркеты с открытой выкладкой.