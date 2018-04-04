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Фармвестник-ТВ · У редакционного камина
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«У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским

04.04.2018

В студии традиционной рубрики – председатель Совета директоров АО «Фарм-Синтез» Анна Назаренко и генеральный директор компании «Фарм-Синтез» Милан Ярошинский. В беседе с главным редактором газеты «Фармацевтический вестник» Германом Иноземцевым и обозревателем издания Еленой Калиновской они рассказали об итогах работы компании за 2017 год, планах по развитию производства и переносу препаратов на одну площадку с контрактных, расширению портфеля. А также дали оценку регуляторным изменениям в жизни фармстраны.

0:42 Как компания завершила 2017-й год? Что сейчас самое актуальное на повестке дня?
2:43 Как правило, проблема многих новых производств в России в том, что они не загружаются полностью. А какие у вас планы по развитию?
5:38 Какие планы по развитию портфеля?
10:38 Могут ли на ваши планы как-либо повлиять регуляторные изменения, в частности, новая методика ценообразования?
15:56 А что вы думаете о преференциях. Например, вам было бы интересно заключить СПИК с Минпромторгом?
16:58 Вы также являетесь производителем субстанций. Насколько выгодно это направление?
19:06 Ваш проект «Фарм-Синтез.ЛАБ» – это разработка новых продуктов или что-то большее?

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Метки
У редакционного камина
Фармвестник-ТВ
Компании
Фарм-Синтез «Фарм-Синтез» — одна из ведущих отечественных фармацевтических компаний, с 1997г. осуществляющая полный цикл производства от синтеза активных молекул до выпуска готовых лекарственных форм.
Персоны
Иноземцев Герман Вадимович

Главный редактор газеты «Фармацевтический вестник»
Ярошинский Милан Анатольевич
Генеральный директор АО «Фарм-Синтез»
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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