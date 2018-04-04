«У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским

В студии традиционной рубрики – председатель Совета директоров АО «Фарм-Синтез» Анна Назаренко и генеральный директор компании «Фарм-Синтез» Милан Ярошинский. В беседе с главным редактором газеты «Фармацевтический вестник» Германом Иноземцевым и обозревателем издания Еленой Калиновской они рассказали об итогах работы компании за 2017 год, планах по развитию производства и переносу препаратов на одну площадку с контрактных, расширению портфеля. А также дали оценку регуляторным изменениям в жизни фармстраны.

0:42 Как компания завершила 2017-й год? Что сейчас самое актуальное на повестке дня?

2:43 Как правило, проблема многих новых производств в России в том, что они не загружаются полностью. А какие у вас планы по развитию?

5:38 Какие планы по развитию портфеля?

10:38 Могут ли на ваши планы как-либо повлиять регуляторные изменения, в частности, новая методика ценообразования?

15:56 А что вы думаете о преференциях. Например, вам было бы интересно заключить СПИК с Минпромторгом?

16:58 Вы также являетесь производителем субстанций. Насколько выгодно это направление?

19:06 Ваш проект «Фарм-Синтез.ЛАБ» – это разработка новых продуктов или что-то большее?