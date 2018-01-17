«У редакционного камина» с Сергеем Ваниным

Первый в этом году выпуск традиционного интервью. В студии – исполнительный директор Ассоциации IMEDA Сергей Ванин. В беседе с главным редактором газеты «Фармацевческий вестник» Германом Иноземцевым и обозревателем издания Оксаной Барановой он рассказал о потенциале импортозамещения на российском рынке медизделий, необходимости создания отдельного закона федерального закона об их обращении и поделился мнением о причинах слабой отрегулированному этого рынка.



1:37 При принятии решении возглавить ассоциацию, насколько глубоко вы были погружены в проблематику сферы, и помогает ли предыдущий опыт работы в секторе FMCG, в банковской сфере заниматься проблематикой рынка медизделий?

7:38 Есть потенциал импортозамещения на российском рынке медицинских изделий, если сравнивать его с рынком лекарств?

15:23 Отечественные производители приняли 102-ое постановление с определенной долей оптимизма. Но проблема «заточки» техзаданий под конкретного заказчика по-прежнему актуальна. Или у иностранных компаний иное мнение на эту проблему?

20:20 Нужен ли отдельный закон производителям медизделий?

24:45 Росздравнадзор по-прежнему выявляет большое количество незарегистрированных медизделий на рынке. Почему рынок медизделий по-прежнему столь слабо отрегулирован?