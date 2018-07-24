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«Аптеки Удмуртии» проиграли судебный спор с территориальным органом УФАС

24.07.2018

Арбитражный суд Республики Удмуртия подтвердил, что антиконкурентное соглашение между двумя аптечными ГУП и региональным Минздравом было доказано, а соответствующее решение УФАС вынесено обоснованно.

В прошлом году удмуртское УФАС возбудило дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении республиканского Минздрава, ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и ГУП УР «Фармация». Неправомерным антимонопольный орган счел приказ Минздрава от 2015 г., которым была закреплена новая схема закупок лекарственных препаратов. Ведомство заключило договор с ГУП УР «Фармация» стоимостью 99 тыс. руб., по которому предприятие должно было проводить электронные торги в интересах учреждений здравоохранения. Фактически «Фармация» организовала 1196 аукционов, в 281 из которых приняли участие «Аптеки Удмуртии», а в 185 — стали обладателями госконтракта. Руководил обоими ГУП один и тот же человек, да и многие сотрудники были трудоустроены сразу в обеих организациях. По мнению УФАС, благодаря антиконкурентному соглашению «Аптеки Удмуртии» первыми получали информацию о планируемых торгах и условиях их проведения.

Удмуртское УФАС признало Минздрав республики, ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и «Фармация» нарушившими п.1 ч.1 ст.17 Закона о защите конкуренции. Минздрав и «Фармация» пытались обжаловать нормативный акт в суде. Иск ведомства уже прошел две инстанции, и оба раза правосудие было на стороне антимонопольного органа. На 31 июля назначено рассмотрение кассационной жалобы министерства. А 13 июля суд отказался удовлетворить аналогичный самостоятельный иск «Аптек Удмуртии» к УФАС. Тем временем «Фармация» уведомила территориальный орган об оплате назначенного штрафа в 100 тыс. руб. в полном размере.

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16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Соотношение динамики доли продаж российских дженериков и средневзвешенной стоимости 1 упаковки аторвастатина 20 мг №30, I кв. 2018 г.
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