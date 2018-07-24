«Аптеки Удмуртии» проиграли судебный спор с территориальным органом УФАС

Арбитражный суд Республики Удмуртия подтвердил, что антиконкурентное соглашение между двумя аптечными ГУП и региональным Минздравом было доказано, а соответствующее решение УФАС вынесено обоснованно.

В прошлом году удмуртское УФАС возбудило дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении республиканского Минздрава, ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и ГУП УР «Фармация». Неправомерным антимонопольный орган счел приказ Минздрава от 2015 г., которым была закреплена новая схема закупок лекарственных препаратов. Ведомство заключило договор с ГУП УР «Фармация» стоимостью 99 тыс. руб., по которому предприятие должно было проводить электронные торги в интересах учреждений здравоохранения. Фактически «Фармация» организовала 1196 аукционов, в 281 из которых приняли участие «Аптеки Удмуртии», а в 185 — стали обладателями госконтракта. Руководил обоими ГУП один и тот же человек, да и многие сотрудники были трудоустроены сразу в обеих организациях. По мнению УФАС, благодаря антиконкурентному соглашению «Аптеки Удмуртии» первыми получали информацию о планируемых торгах и условиях их проведения.

Удмуртское УФАС признало Минздрав республики, ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и «Фармация» нарушившими п.1 ч.1 ст.17 Закона о защите конкуренции. Минздрав и «Фармация» пытались обжаловать нормативный акт в суде. Иск ведомства уже прошел две инстанции, и оба раза правосудие было на стороне антимонопольного органа. На 31 июля назначено рассмотрение кассационной жалобы министерства. А 13 июля суд отказался удовлетворить аналогичный самостоятельный иск «Аптек Удмуртии» к УФАС. Тем временем «Фармация» уведомила территориальный орган об оплате назначенного штрафа в 100 тыс. руб. в полном размере.