Фармацевты штата Огайо намерены минимизировать риск падений среди пожилых пациентов

Применение определенных видов медикаментов и комбинации препаратов может вызвать головокружение, сонливость или спутанность сознания, что в свою очередь приводит к падениям с серьезными последствиями. Департамент по вопросам старения в сотрудничестве с Ассоциацией фармацевтов и аптеками в штате Огайо намерены помочь пожилым жителям штата и специалистам по уходу минимизировать риск падений, потенциально вызванных лекарствами.

В течение недели в аптеках, участвующих в кампании STEADY U Ohio, фармацевты будут проводить бесплатные и конфиденциальные консультации для пожилых клиентов. Сотрудники аптек рассмотрят принимаемые клиентом препараты и определят лекарства и комбинации, способные увеличить риск падений. Пациенты получат список потенциально опасных для них препаратов, с которым они могут обратиться к лечащему врачу, обсудить риски и соответствующие варианты лечения.

«Профилактика начинается с понимания рисков, мы благодарим наших фармацевтов за проведение таких важных консультаций со своими клиентами», – заявили представители департамента.

Падения приобретают масштаб эпидемии среди пожилых огайцев и являются наиболее частой причиной травматизма, приводящей к госпитализации в отделения неотложной медицинской помощи, пребыванию в стационаре и смерти среди пациентов 65 лет, пишет Daily Times.