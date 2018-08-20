История двух полосок

Ни для кого не секрет, что определить беременность сейчас можно в домашних условиях, почти не вставая с кровати. Эта процедура настолько проста и доступна, что давно никто не задумывается о том, какой длинный путь проделало человечество, прежде чем получило те самые пресловутые «две полоски».

А ведь путь этот действительно уникальный. Женщины столетиями пытались определить беременность, используя разные подходы и методы. Дамы Древнего Египта, например, мочились на семена пшеницы и ячменя, которые должны были прорасти. О будущем мальчике говорили проросшие семена ячменя, а о девочке – пшеницы. Если же семена не давали никаких всходов, то и беременности, считалось, не было.

Сам Гиппократ определял беременность женщины с помощью лука, который на ночь вводили ей во влагалище. Если утром у пациентки дыхание было луковым, то это свидетельствовало о ложной тревоге.

Увидеть беременность пытались по глазам, с помощью металлического ключа и миски, с помощью крольчих, которым вводили женскую мочу, наконец дошли до южноафриканских лягушек, реагирующих на хорионический гонадотропин человека – гормон, вырабатывающийся у беременных женщин.

Так, с 70-х годов ХХ столетия все домашние тесты на беременность объединяет один принцип – они определяют наличие в моче женщины «гормона, поддерживающего беременность» (ХГЧ).

В 1988 г. на рынок был выведен первый одноразовый тест. Как и те тесты, что мы используем сегодня, он впитывал мочу с одной стороны и приносил хорошие новости на другой.

В современном мире существует несколько вариантов домашних тестов на беременность, которые отличаются друг от друга конструкцией, чувствительностью и способом вывода результата.

Это тест-полоски, кассетные тесты (с более надежной конструкцией), струйные тесты (отличаются от предшественников большей точностью) и электронные тесты (самый современный вид тестов, способный даже определить приблизительный срок беременности).

Быстрый тест на беременность очень востребован, т.к. это простота, удобство и достаточная точность.

С начала 2018 г. на российском аптечном рынке представлено 44 бренда от 35 производителей.

Но в первой половине 2018 г. обнаружился заметный спад объема продаж всех тестов на беременность.

Согласно данным компании ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), проводящей ежемесячный розничный аудит, в январе – июне 2018 г. объем составил 13,9 тыс. упаковок с тестом (это минус 10,3% относительно первого полугодия прошлого года) на сумму порядка 1,2 млрд руб. (-15,9%). 93,0% рынка занимает ТОР10 брендов в рублях.

И тем не менее, тест, который женщина может купить по пути с работы, все равно остается самым первым и достаточно достоверным методом определения беременности на самых ранних сроках. А чем раньше будущая мама узнает о беременности, тем быстрее она поменяет свой образ жизни с учетом своего положения.