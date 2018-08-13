Климатические капризы

Что может быть более изменчивым и непостоянным, чем погода и климат? Что может быть более постоянным, чем интерес человечества к ним? Это одна из самых популярных тем не только бытовых разговоров, но и серьезных, дорогостоящих исследований научных мужей. И, если вы думаете, что о серьезных климатических изменениях или о погодных аномалиях заговорили только в последние годы, то глубоко ошибаетесь.

Как и сегодня, люди интересовались прогнозом погоды не только «на завтра», но и более долгосрочным… статьи и обзоры об этих проблемах без труда можно найти в научных журналах, издаваемых 150 лет назад («Военно-медицинский журнал», часть LVII, № 1, 1851 г.), 100 лет назад («Научное обозрение», № 2, 1897 г.). Их авторы строили прогнозы, как изменилась и изменится жизнь человечества в ближайший век из-за глобальных (и, возможно, цикличных) климатических изменений. Анализировали, насколько влажность воздуха, среднегодовая температура и другие климатические параметры влияют на здоровье и продолжительность жизни представителей нашего биологического вида.

Вот и сегодня ученые разных специальностей до хрипоты спорят, что уготовано в перспективе Земле: глобальное потепление или нынешнее повышение температуры лишь краткосрочный эпизод (с позиции истории планеты, а не человеческой жизни) в уже начинающемся всемирном ледниковом периоде.

Да и медицинские светила научной мысли мало что могут сказать о научно доказанном влиянии, к примеру, повышения/понижения атмосферного давления или резкого изменения температуры воздуха (в нынешнем августе от синоптиков мы узнали такой термин, как «температурная пила») и пр. на наше самочувствие.

Впрочем, есть один аспект этой проблемы, который не вызывает дискуссий и хорошо знаком как врачам, так и сотрудникам аптек, – солнечный ожог кожи. Актуальность этой «метеомедицинской» проблемы особенно очевидна нынешним летом – жарким выдался июль, и многие регионы России, по прогнозам Гидрометеоцентра, теплом и солнышком обещает побаловать август.

А «чтобы не было мучительно больно за…» бездарно проведенный отпуск, опытные любители отдыха на пляже или пленэре вовремя задумываются не только о красоте загара, но и о здоровье кожи. Тем более что наш фармацевтический рынок предоставляет им самые разнообразные качественные косметические продукты – кремы, лосьоны, спреи, молочко и другие средства, способные на длительно время защищать кожу от воздействия чрезмерного ультрафиолета, придавая ей красивый оттенок.

И, судя по данным ежемесячного розничного аудита компании ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), маркетингового агентства, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, таких отдыхающих становится все больше. Во всяком случае, в июне 2018 г. объем продаж этих средств составил 472,9 тыс. упаковок (+ 35,7% относительно мая 2018 г.) на сумму 265,5 млн руб. (+ 15,4%). Это больше на 17,2% в стоимостном выражении и на 12,8% в натуральном, чем продано в июне прошлого года. А с января по июнь 2018 г. аптеки реализовали 1,1 млн упаковок солнцезащитной косметики на сумму более 730,0 млн руб. в розничных ценах. Если сравнить продажи с тем же периодом прошлого года, нынешний рост составил 23,3% в рублях и 19,1% в упаковках.

На аптечных полках было представлено 63 бренда солнцезащитных средств от 54 фирм-производителей (411 полных наименований). Средневзвешенная стоимость одной упаковки составила 561,4 руб.