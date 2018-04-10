Комитет по фармации критикует законодателей Флориды

Государственный комитет по фармации подверг жестокой критике законодателей штата Флорида, которые не пропустили законопроект, позволивший фармацевтам штата проводить скрининг и лечение гриппа и стрептококкового фарингита. Об этом сообщает издание Orlando Weekly. По сообщению законодательного комитета штата, FDA одобрило более 10 диагностических экспресс-тестов, результаты которых готовы в течение 15 минут. Однако прохождение тестирования на грипп является дорогостоящей процедурой.

Хотя пик сезона гриппа 2017—2018 гг. пройден, согласно данным Департамента здравоохранения штата Флорида сохраняется более высокая, чем обычно, активность гриппа. По состоянию на 17 марта в штате зафиксировано 239 смертей от пневмонии и гриппа, шесть из них — среди детей. По словам Департамента здравоохранения штата ни один из этих детей не был вакцинирован.