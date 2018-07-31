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Фармвизор · Фармnews
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Красота здоровой кожи

31.07.2018

Работникам аптек не хуже, чем врачам или психологам, известна вся серьезность и актуальность такой проблемы, как угревая болезнь, или акне. Во всяком случае данные ежемесячного розничного аудита компании ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group) свидетельствуют о широком ассортименте косметических средств группы [А14] «Жирная, проблемная кожа, акне, юношеские угри» в российских аптеках – 115 брендов от 96 производителей (569 полных наименований).

Со столь агрессивной пропагандой культа идеальной внешности мир еще не сталкивался. Интернет, телевидение, глянцевые журналы последние годы с завидной настойчивостью и убедительностью закладывают в юное сознание (особенно девичье) аксиому «красота – залог успеха». Можно размышлять или спорить по поводу «правильности» или «вредности» такой политики, о психологических травмах, наносимых ею. Но нельзя не согласиться, что в некоторых случаях и в определенной мере стремление к красоте может служить делу здоровья. Пример тому – борьба с лишним весом или за чистоту кожи (от угрей и других дерматологических проблем). Особенно когда внимание читателей и зрителей привлекается к необходимости обращения за помощью к медицинским специалистам.

Понятно, что прыщи никак не добавляют привлекательности коже, становясь проблемой психологического характера. Но прежде всего угри (угревая болезнь, вульгарные угри, acne vulgaris) – дерматологическое заболевание сальных желез, характеризующееся закупоркой и воспалением волосяных фолликулов, требующее серьезного внимания. Через это испытание проходят до 93% мужчин и женщин в возрасте 12–30 лет. Для многих из них это лишь короткий отрезок времени, связанный с половым созреванием. Но немало людей страдают акне значительно дольше.

К такой масштабной распространенности акне в разном возрасте (угри неонатальные, младенческие, юношеские, угри взрослых) можно добавить огромное многообразие причин возникновения заболевания (особенности гормонального фона и кожных реакций – гормональная перестройка организма в подростковом периоде, предменструальные акне и пр.; гиперкератоз утолщение поверхностного рогового слоя кожи; заболевания желудочно-кишечного тракта; индивидуальность микрофлоры кожи; стресс; нарушения иммунной системы; различные экзогенные причины – косметика, жара, влажный климат, ультрафиолет, контактирование с токсическими веществами, выдавливание прыщей, медикаментозное акне, чрезмерная чистоплотность) и его клинических проявлений, а также связанные с ним косметические и психологические проблемы. Все это делает заболевание актуальным для многих специалистов. Ему посвящены отдельные разделы или главы в учебниках и руководствах по дерматовенерологии, работы химиков, фармацевтов, косметологов. И на полках наших аптек наряду с ЛС для системной и местной терапии акне широко представлены средства – специализированная косметика – для правильного ухода за кожей и профилактики акне (кремы, эмульсии, лосьоны, тоники, гели, пенки для умывания, скрабы).

Так, в июне этого года, по данным ежемесячного розничного аудита компании ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), в российских аптеках можно было найти 115 брендов косметических средств группы [А14] «Жирная, проблемная кожа, акне, юношеские угри» от 96 производителей (569 полных наименований).

В первый летний месяц 2018 г. аптеки реализовали 506,4 тыс. упаковок (- 1,2% относительно мая 2018 г.) косметических средств на сумму 225,5 млн руб. (-5,9%). Снижение продаж этой группы отмечено и при сравнении с июнем прошлого года – на 1,5% в стоимостном выражении и на 4,7% в натуральном.

Тем не менее суммарно за первое полугодие 2018 г. объем реализации средств этой группы составил 3,0 млн упаковок при емкости рынка 1,3 млрд руб., таким образом, в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. продажи косметики возросли на 0,2% в рублях и на 0,6% в упаковках.

Исследователи также отметили, что за месяц средневзвешенная стоимость одной упаковки снизилась на 4,7% и составила 445,3 руб. При этом относительно июня прошлого года цена, наоборот, выросла на 3,4%.

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Метки
акне
угревая болезнь
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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