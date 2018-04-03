Крупнейшая аптечная сеть США повышает уровень безопасности в аптеках штата Теннесси

Крупнейшая аптечная сеть США Walgreens устанавливает во всех розничных аптеках штата Теннесси сейфы, отвечающие высоким требованиям безопасности. Меры принимаются после роста случаев краж и грабежей, для пресечения незаконного оборота наркотических препаратов. Это еще один шаг в продолжающейся борьбе с опиоидной эпидемией, говорится в сообщении на сайте Американской ассоциации фармацевтов (APhA).

«Путем улучшения защиты медикаментов мы предотвращаем их незаконное получение и намеренное злоупотребление», – заявила менеджер по защите активов Walgreens Дженни Смит.

Новая система представляет собой стальной сейф с гарантией высокой безопасности и функцией временной задержки открывания замка. Таблички, размещенные в аптеках Walgreens, сообщают об установленной системе, тем самым предупреждая преступников о том, что эта аптека не будет «легкой мишенью».

Дженни Смит отметила, что компания делится технологией со своими конкурентами, «поскольку мы действительно верим в наши сообщества и не хотим, чтобы наркотические препараты оказались на улицах».