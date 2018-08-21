Миноритарные пакеты акций аптек, принадлежащих ОАО «Московская аптека», выставлены на аукцион

Миноритарные пакеты акций аптек в Тимирязевском и Ховринском районах выставили на электронные аукционы Москвы. Открытые торги объявил Департамент г. Москвы по конкурентной политике. На аукцион выставлены:

25% акций ЗАО Аптека «Фарммедикум». На балансе акционерного общества — оргтехника и нежилое помещение общей площадью 635 м², расположенное на первой линии домов в 10 минутах от станции метро «Дмитровская» по адресу: Дмитровское ш., д. 3, корп. 1. Начальная стоимость лота — 5,3 млн руб. Прием заявок на участие в аукционе до 16 августа 2018 г.;

25,00003% акций ЗАО Аптека № 192 «На Клинской». На балансе акционерного общества — оргтехника и нежилое помещение общей площадью 515 м², расположенное в 20 минутах ходьбы от метро «Ховрино» по адресу: ул. Клинская, д. 12. Начальная стоимость лота — 7 млн руб. Заявки на участие принимаются до 23 августа 2018 г.

Победители торгов будут получать долю прибыли, которая распределяется между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций. Недвижимость, находящаяся на балансе акционерных обществ, расположена на первых этажах домов в жилых районах в пешей доступности от станций метро. Объекты принадлежат ОАО «Московская аптека».