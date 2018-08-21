«Мособлмедсервис» станет единым оператором больничных аптек в Московской области

Минздрав Московской области создаст единого оператора по управлению аптеками при лечебных учреждениях региона на базе бюджетного учреждения «Мособлмедсервис», пишет ТАСС.

Согласно документу, реорганизацию планируется завершить до 31 декабря 2019 г. На первом этапе до 31 августа 2018 г. «Мособлмедсервис» должен получить расширенные полномочия по хранению, распределению и отпуску лекарств, биологических добавок, наркотиков и психотропных веществ. Также организация будет проводить мониторинг хранения и выдачи этих препаратов аптеками при стационарах.

Кроме того, до 31 августа необходимо создать единое информационное пространство аптек при учреждениях здравоохранения Подмосковья и оператора («Мособлмедсервис») с помощью нового программного обеспечения, а также заключить договоры на сотрудничество и ответственное хранение препаратов. Из «дорожной карты» следует, что до конца августа должен быть создан единый формуляр лекарств и унифицированный справочник.

Второй этап реорганизации подмосковных аптек начнется 1 сентября 2018 г. В этот период планируется заключить договоры о передаче помещений больничных аптек в безвозмездное пользование оператора, провести в них ремонт и дополнительно дооснастить в соответствии с лицензионными требованиями. Компании также предстоит получить до 31 декабря 2019 г. расширенную лицензию.