 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Фармвизор · Фармnews
49

Особые требования лета

02.07.2018

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) обращает серьезное внимание руководителей территориальных органов Росздравнадзора, руководства медицинских и фармацевтических организаций на сложившуюся в последнее время неблагоприятную метеорологическую ситуацию (Приказ № 01и–1595/18). Аномально жаркая погода и повышенная влажность воздуха в ряде российских регионов требуют от медицинских и аптечных организаций строжайшего соблюдения действующего законодательства и нормативных правовых актов в части соблюдения температурного режима в помещениях больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, в торговых залах аптек.

Росздравнадзор настоятельно предлагает руководителям аптек в сложившихся условиях усилить внутренний контроль за соблюдением правил хранения лекарственных препаратов, в том числе температурного режима в помещениях, обеспечение их кондиционирования. Особенно это касается термолабильных ЛС и лекарств, требующих хранения в «сухом месте», так как любые отступления от норм здесь могут снижать терапевтические свойства лекарств, ставить под угрозу жизни пациентов или причинить вред их здоровью.

И от своих чиновников территориальных органов при проведении плановых проверок Росздравнадзор требует того же: «особое внимание уделять условиям хранения лекарственных препаратов», напоминая, что подобные несоблюдения относятся к грубым нарушениям лицензионных требований (постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 No 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности»). Поэтому в отношении медицинских и фармацевтических организаций, нарушающих условия хранения лекарственных препаратов, следует принимать меры надзорного реагирования в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Материалы по теме
28.06.2018 Росздравнадзор прекращает сотрудничество с МФЦ
15.05.2018 Росздравнадзор поможет новым антибиотикам выйти на рынок и ужесточит их продажу
09.04.2018 Росздравнадзор дополнил перечень правовых актов, требования к соблюдению которых оцениваются при проверках
20.03.2018 Проекты документов в сфере контроля за оборотом биомедицинских клеточных продуктов проходят антикоррупционную экспертизу
20.03.2018 Маркировка: РЗН рассказал об особенностях различных видов маркировки и способах их нанесения
Метки
Росздравнадзор
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения