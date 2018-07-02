Особые требования лета

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) обращает серьезное внимание руководителей территориальных органов Росздравнадзора, руководства медицинских и фармацевтических организаций на сложившуюся в последнее время неблагоприятную метеорологическую ситуацию (Приказ № 01и–1595/18). Аномально жаркая погода и повышенная влажность воздуха в ряде российских регионов требуют от медицинских и аптечных организаций строжайшего соблюдения действующего законодательства и нормативных правовых актов в части соблюдения температурного режима в помещениях больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, в торговых залах аптек.

Росздравнадзор настоятельно предлагает руководителям аптек в сложившихся условиях усилить внутренний контроль за соблюдением правил хранения лекарственных препаратов, в том числе температурного режима в помещениях, обеспечение их кондиционирования. Особенно это касается термолабильных ЛС и лекарств, требующих хранения в «сухом месте», так как любые отступления от норм здесь могут снижать терапевтические свойства лекарств, ставить под угрозу жизни пациентов или причинить вред их здоровью.

И от своих чиновников территориальных органов при проведении плановых проверок Росздравнадзор требует того же: «особое внимание уделять условиям хранения лекарственных препаратов», напоминая, что подобные несоблюдения относятся к грубым нарушениям лицензионных требований (постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 No 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности»). Поэтому в отношении медицинских и фармацевтических организаций, нарушающих условия хранения лекарственных препаратов, следует принимать меры надзорного реагирования в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.