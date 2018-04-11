Работа с детьми требует дополнительной сертификации фармацевтов

Специалисты, получившие сертификацию по фармакотерапии в педиатрии, лучше подготовлены к работе с указанной группой пациентов. Авторы статьи, опубликованной в Drug Topics, объясняют почему.

Фармакотерапия в педиатрии – это область, которая требует обширного опыта и глубокого понимания фармакокинетики и фармакодинамики, чтобы успешно справляться с трудностями лечения в случаях, когда клинические данные по использованию лекарственных препаратов ограничены и требуется применение без зарегистрированных в педиатрии показаний.

Как известно, дети отличаются от взрослых в параметрах анатомии, физиологии, иммунологии, метаболизма и психологии. Они представляют собой особенно уязвимую группу и имеют более высокий риск развития побочных эффектов, чем взрослые пациенты. К примеру, ошибки дозирования лекарственных средств чаще встречаются в педиатрии из-за необходимости расчета дозировок с учетом веса ребенка.

Большинство лекарств выпускается в дозировках для взрослых, что требует манипуляций с ними для введения точной дозы для ребенка. Кроме того, дети часто не могут рассказать о возникновении побочных эффектов, вызванных лекарствами. Тем не менее, фармацевт с опытом работы с детьми может обеспечить им оптимальную терапию в сотрудничестве с другими специалистами.

Несколько национальных организаций, таких как Американская коллегия клинических фармакологов (ACCP), Педиатрическая фармацевтическая ассоциация (PPA), Американское общество больничных фармацевтов (ASHP) и Американская фармацевтическая ассоциация (APhA) выступали за признание педиатрической фармации в качестве специальности. В 2015 году Совет по фармацевтическим специальностям (подразделение APhA) утвердил педиатрическую фармацию в качестве специальности.

По мнению экспертов, сертификация фармацевтов в области педиатрии повышает их статус. Они сотрудничают с другими фармацевтами и медицинскими работниками с целью улучшения проводимой детям фармакотерапии, повышают уровень медицинской грамотности населения, предоставляют индивидуальные планы по уходу за пациентами.