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Компания Сан Фарма представила рынку обезболивающий препарат Брустан® в безрецептурном статусе и в новой упаковке

25.07.2018

Со второго квартала 2018 года обезболивающий препарат Брустан® компании Сан Фарма представлен на рынке в обновленной упаковке и в безрецептурном статусе.

Брустан® – это современный комбинированный препарат для лечения наиболее распространенных видов боли, состоящий из двух активных компонентов: Ибупрофена и Парацетамола в терапевтических дозировках. Компоненты усиливают действие друг друга, что обеспечивает более быстрый и продолжительный обезболивающий эффект по сравнению с монотерапией ибупрофеном¹. А скорость и мощность обезболивающего действия – одна из самых важных составляющих обезболивающих препаратов!

Брустан® – это помощь в лечении различных видов боли² (в том числе головных, периодических женских и других видов боли) в одной таблетке, что особенно актуально для современных и активных молодых людей.

Упаковка препарата компактная, включает в себя 10 таблеток, поэтому Брустан прекрасно вмещается в любую дамскую сумочку, а также подходит для домашней и отпускной аптечки.

Брустан® находится в средней ценовой категории³, что делает его привлекательным для партнеров по фармацевтическому бизнесу, а также доступным широкому кругу покупателей с различным уровнем дохода. Доступная цена препарата – всегда актуальный вопрос!

1. Ostojic P, Radunovic G et al. Ibuprofen plus paracetamol versus ibuprofen in acute low back pain: a randomized open label multicenter clinical study. Acta eumatol Port 2017 Jan-Mar; 42(1):18-25 Исследование проводили на пациентах с острой болью в нижней части спины.

2. Головная и зубная боль, боль в спине и суставах, болезненные менструации, невралгия, посттравматическая и постоперационная боль - Инструкция по медицинскому применению препарата Брустан.

3. IMS, 1 квартал 2018 г, средняя розничная цена в аптеке ≈ 132р

Источник публикации: Сан Фарма

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Метки
Сан Фарма
Компании
Сан Фарма Сан Фарма – одна из ведущих фармацевтических Компаний мирового масштаба, входит в ТОП 5 фармкомпаний в мире, специализирующихся на дженериках.
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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