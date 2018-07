Со второго квартала 2018 года обезболивающий препарат Брустан® компании Сан Фарма представлен на рынке в обновленной упаковке и в безрецептурном статусе.

Брустан® – это современный комбинированный препарат для лечения наиболее распространенных видов боли, состоящий из двух активных компонентов: Ибупрофена и Парацетамола в терапевтических дозировках. Компоненты усиливают действие друг друга, что обеспечивает более быстрый и продолжительный обезболивающий эффект по сравнению с монотерапией ибупрофеном¹. А скорость и мощность обезболивающего действия – одна из самых важных составляющих обезболивающих препаратов!

Брустан® – это помощь в лечении различных видов боли² (в том числе головных, периодических женских и других видов боли) в одной таблетке, что особенно актуально для современных и активных молодых людей.

Упаковка препарата компактная, включает в себя 10 таблеток, поэтому Брустан прекрасно вмещается в любую дамскую сумочку, а также подходит для домашней и отпускной аптечки.

Брустан® находится в средней ценовой категории³, что делает его привлекательным для партнеров по фармацевтическому бизнесу, а также доступным широкому кругу покупателей с различным уровнем дохода. Доступная цена препарата – всегда актуальный вопрос!

1. Ostojic P, Radunovic G et al. Ibuprofen plus paracetamol versus ibuprofen in acute low back pain: a randomized open label multicenter clinical study. Acta eumatol Port 2017 Jan-Mar; 42(1):18-25 Исследование проводили на пациентах с острой болью в нижней части спины.

2. Головная и зубная боль, боль в спине и суставах, болезненные менструации, невралгия, посттравматическая и постоперационная боль - Инструкция по медицинскому применению препарата Брустан.

3. IMS, 1 квартал 2018 г, средняя розничная цена в аптеке ≈ 132р

Источник публикации: Сан Фарма