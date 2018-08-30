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Фармвизор · Фармnews
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Семь лет лишения свободы

30.08.2018

Верховный суд Республики Коми согласился с приговором Сыктывкарского городского суда (от 13.04.2018) по делу бывшего директора Сыктывкарского филиала сети аптек ООО «Ригла», осужденного по ч. 8 ст. 204 УК РФ.

В начале прошлого года следственные органы СК РФ по Республике Коми возбудили уголовное дело в отношении директора Сыктывкарского филиала ООО «Ригла», подозреваемого в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере (ч.8 ст.204 УК РФ).

По их данным, свои противозаконные сделки обвиняемый проводил в 2016 г., когда одна из крупнейших в России аптечная сеть осваивала фармацевтический рынок Ухты. Возросшая конкуренция подтолкнула местных бизнесменов (представителей двух сетей аптек – «Здрава» и «Фарма-стандарт») обратиться к директору филиала аптечной сети «Ригла» для переговоров о возможности переуступки прав аренды коммерческих помещений, которые они занимали (четыре помещения в городе Ухте с выкупом оборудования). Предприимчивый бизнесмен на «определенных условиях» был готов пойти навстречу местным коллегам-конкурентам. Цена этих условий – около 2 млн руб. в его личный бюджет. А во избежание каких-либо подозрений у правоохранительных органов и для придания законности движению денежных средств будущий фигурант дела предложил привлечь сторонние организации и заключить с ними фиктивные договоры на проведение ремонтно-отделочных работ.

Усомнившись в законности такой сделки, ухтинские коммерсанты обратились в правоохранительные органы, которые и поставили под контроль дальнейшее развитие ситуации. Уже получивший первую часть оговоренной суммы (270 тыс. руб.) за одно из помещений подозреваемый в ходе проведения первоначальных следственных действий своей вины не признал. Но собранных доказательств было достаточно для того, чтобы Сыктывкарский городской суд признал факт склонения к совершению коммерческого подкупа в особо крупном размере (по сути – вымогательство взятки) и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также выплате штрафа в размере 3,93 млн руб. (двукратная сумма коммерческого подкупа) и лишению права руководить организациями на 2 года.

Не согласившись с квалификацией преступных действий и суровостью назначенного наказания, подсудимый и его адвокат обратились с апелляцией в вышестоящую инстанцию. Судебная коллегия Верховного суда Республики Коми 28 августа 2018 г. не нашла нарушений в решении Сыктывкарского городского суда и оставила его в силе.

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Метки
приговор
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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