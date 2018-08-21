Ставропольские аптеки направили «целевиков» в Пятигорский медико-фармацевтический институт

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте Волгоградского госмедуниверситета окончена приемная кампания. Для прохождения обучения по профилю «Фармация» на первый курс зачислено 346 человек. 250 из них будут получать профессию за счет федерального бюджета.

Конкурс на бюджетное место (без учета целевиков и льготников) в этом году достиг 3,7 человека, тогда как в прошлом году он составлял 3 человека на место. Среди поступивших пятеро — так называемые целевики, причем двое получили целевое направление на учебу непосредственно от аптечных организаций — ГУП Ставропольского края «Аптека № 43» и «Социальная аптека». По окончании вуза им предстоит отработать в госпредприятиях установленный договором срок.

«Увеличение спроса на фармацевтическую специальность можно объяснить несколькими причинами, — полагает директор ПМФИ Всеволод Аджиенко. — В их числе развитие аптечных сетей и отечественной фармпромышленности. Большую роль играет и авторитет вуза, которому в этом году исполнилось 75 лет».