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Суд согласился с ФНС, уличившей АО «Пермфармация» в искусственном занижении доходов

28.08.2018

АО «Пермфармация» не смогло добиться полной отмены решения ФНС о доначислении налогов, пени и назначении штрафов, всего на сумму, превышающую 23 млн руб.

Фармпредприятие обжаловало решение, вынесенное налоговой службой в мае 2017 г. По результатам проверки деятельности компании в 2012—2014 гг. районная инспекция ФНС Перми привлекла АО к ответственности за совершение налогового преступ­ления и доначислила более 2 млн руб. НДС, плюс пеню 893 тыс. руб., а также более 17,6 млн руб. налога на прибыль с пеней 2,6 млн руб. и штрафом в 614 тыс. руб. «Пермфармация» обратилась в краевое Управление ФНС и добилась снижения размера штрафа с 614 тыс. до 250 руб., после чего подала заявление в суд с требованием признать решение налоговиков незаконным полностью и отменить его.

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил требования, апелляционная инстанция оставила решение без изменений. А вот кассационная инстанция не поддержала выводы судов относительно необоснованности доначисления налога на прибыль, соответствующих сумм пени и штрафа по взаимоотношениям с ООО «Вектор-Мед». В этой части дело было направлено на новое рассмотрение.

Было установлено, что в спорный период между АО и Минздравом Пермского края были заключены госконтракты на обеспечение льготных категорий граждан лекарствами, медизделиями и спецпродуктами, которые предусматривали электронный документооборот. Техническое сопровождение информационной программы «Льготная аптека» должен был осуществлять «Инфотэк», с которым «Пермфармация» заключила договор. Однако параллельно фарморганизация подписала аналогичное соглашение с неким ООО «Вектор-Мед». По мнению налогового органа, всю работу по автоматизации и техническому обслуживанию фактически выполняли фирмы «Инфотек», «Инфарм» и «Кверти», а договоры с «Вектор-Мед» заключались лишь для увеличения расходов по госконтрактам и уменьшения налогооблагаемой базы.

Среди доказательств, представленных налоговым органом, тот факт, что зам. начальника дивизиона оптовых продаж «Пермфармация» одновременно являлся директором ООО «Вектор-Мед». В штате компании не было технически компетентных сотрудников, а в офисе была всего пара компьютеров. Сумма доходов «Вектор-Мед» в 2012 г. составила 45,6 млн руб., из них 45 млн (99%) поступило от «Пермфармации» за оказанные услуги по сопровож­дению программного продукта.

Арбитражный суд Пермского края 20 августа отказался удовлетворить иск фармпредприятия. Доначисление налога на прибыль, соответствующих сумм пени и штрафа суд признал обоснованным. Решение не вступило в законную силу.

Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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