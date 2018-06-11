Удобство от ума

Представителям человеческого вида Природа не дала ни надежного панциря или прочной шкуры, ни мощных клыков или когтей, ни острого слуха, зоркого глаза или тонкого обоняния, никаких других хитрых защитных механизмов. Но при этом все же не обидела – наградила его умом. И именно интеллект позволил совершенно не приспособленным к выживанию в суровых условиях дикой планеты существам не только выжить, но и стать доминирующим видом, подмявшим под свои интересы все остальные биологические виды и саму Природу.

Разложить по полочкам…

А что же из себя представляет этот самый интеллект? Ответ на этот вопрос пытаются дать продукты его функционирования – науки, как естественные, так и гуманитарные.

Широкое признание получила модель структуры интеллекта известного исследователя человеческой личности, авторитетного американского психолога Дж. Гилфорда. Она рассматривает проявление ума как осуществление умственных операций: анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации. А результатом этих операций, следствием обработки содержания становятся умозаключения о принадлежности явлений или объектов к классам, о причинно-следственных связях и построении теорий.

Классификация — это осмысленный порядок вещей, явлений, разделение их на разновидности согласно каким-либо важным признакам.

И хотя способность к классификации – умение относить любой увиденный объект к какой-либо группе – ученые-зоопсихологи обнаружили у человекообразных обезьян, все же только человек довел ее до абсолютных высот. Классификация давно помогает не только характеризовать отдельные явления, факты в зависимости от принадлежности к той или иной группе, но и позволяет предвидеть еще неизвестные или неизученные явления и объекты. Без нее невозможно представить ни одну научную дисциплину, ни одно направление нашей деятельности. Разнообразных классификаций великое множество. Нередко они условны, но всегда открыты для развития. Они упорядочивают наши знания, упрощают и делают более удобной жизнь. И… совершенствуются в зависимости от уровня наших знаний.

Взять, к примеру, классификации в близкой нам области – фармакологии.

В начале было…

О том, как наши древние пращуры учились постигать премудрости врачевания, дошло не так уж много сведений и то лишь те, что пришлись на времена, когда в их жизнь вошла письменность. Но и до этого люди явно кое-что знали о возможностях применения природных (растительного, животного, минерального происхождения) средств для лечения ряда заболеваний и травм. Во всяком случае, самые первые письменные источники уже содержат рецептуру не только примитивных, но и достаточно сложных многокомпонентных препаратов, полученных с применением технологических приемов (пусть и простых по нынешним представлениям) : измельчение, просеивание, настаивание, процеживание, отжимание, экстрагирование. Еще в середине II века н. э. китайские медики уже начали изготавливать лекарственные препараты химическим путем.

Свои познания в области лекарств в Древней Месопотамии (Междуречье) в старовавилонский период (с начала 2-го тысячелетия до н. э.) целители-эмпирики, которых называли асу или «знающие воду» (были еще врачеватели-заклинатели – ашипу), записывали на глиняных табличках. И подбирались они, то есть классифицировались, в своеобразные сборники по признакам болезней или по названиям пораженных частей тела – «Когда человеческая голова охвачена жаром» и пр.

Эту естественную и понятную классификацию использовали и в Древнем Египте. Обычноисторики медицины ссылаются на «Книгу приготовления лекарств для всех частей тела»

(XVI в. до н. э.), более известную как папирус Эберса. В нем содержится около 900 прописей лекарственных средств для лечения органов пищеварения, дыхательных путей, уха, горла и носа, ожогов и кровотечений, глазных болезней, кожных, паразитарных и многих других заболеваний. Кстати, целый раздел этого папируса посвящен гинекологии. Но кроме него известны и другие, не менее интересные медицинские труды древних египтян. Например, большой хирургический папирус Эдвина Смита (XVI в. до н.э.) описывает 48 случаев травматических повреждений костей черепа, мозга, шейных позвонков, ключиц, предплечья, грудной клетки, позвоночного столба и способов их лечения (без элементов магии и мистики). Надо заметить, что и врачеватели этой цивилизации были чрезвычайно узкими специалистами: одни лечили глаза, другие – голову, третьи – зубы, четвертые – желудок и т. д.

Такой же нозологический подход был положен в основу классификации лекарственных средств в аюрведе (учении о долгой жизни) – традиционной системе врачевания Древней Индии. Наиболее полно лечение внутренних болезней представлено в трактате «Чарака самхита». Легендарный бхишадж (так индусы называли врачевателей) Чарака (I—II вв. н. э.) описал более чем 600 лекарственных средств растительного, животного и минерального происхождений

в 8 разделах: лечение ран; лечение болезней области головы; лечение болезней всего организма; лечение психических заболеваний; лечение детских болезней; противоядия; эликсиры против старческого одряхления; средства, повышающие половую активность.

Этот исторический экскурс можно продолжать еще долго. Вспомнить и гиппократовскую классификацию (V в. до н.э.), рассматривавшую болезнь как нарушение баланса стихий организма и подразделявшую лекарственные средства на 4 стихии: «холодные», «горячие», «сухие» и «влажные» (воздух, земля, огонь, вода). И классификацию Авла Корнелия Цельса (30–50 годы до н. э.) по способам применения: общие (по Гиппократу – холод, тепло, вязкость, влажность и пр.), сложные (кислота, горькость, пряность и пр.) и специальные (получаемые для конкретных состояний пациента – противовоспалительные, закрепляющие, жаропонижающие и пр.).

И многие другие, подтверждающие, что классифицировать лекарственные средства начали примерно тогда же, когда они появились.

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Шли века, развивалась медицина, набирала обороты химия, стала самостоятельной наукой фармакология… Сколько лекарственных средств сегодня известно человечеству? Вряд ли есть точный ответ, но их число точно измеряется уже многими тысячами. И они требуют своих классификаций, основанных на самых разных признаках лекарственных средств:

по происхождению — природные, минеральные, синтетические;

по химическому строению – объединяет ЛС в группы по общности химической структуры их молекул и химических свойств независимо от фармакологического действия (к примеру, соединения производные имидазола, пирамидина фурфурола и т. д.; имеет важное значение для получения и для анализа препаратов);

по фармакологической группе — наиболее распространенная в России классификация, в ней отражаются принципы преимущественного действия препарата на ту или иную физиологическую систему;

нозологическая классификация — классификация по заболеваниям, для лечения которых используется лекарственный препарат;

анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATХ) — международная классификация, в которой учитывается фармакологическая группа препарата, его химическая природа и нозология заболевания, для лечения которого предназначен препарат (подразделяет ЛС на группы, имеющие 5 различных уровней: анатомический орган или система; основные терапевтические /фармакологические; терапевтические/фармакологические; терапевтические/фармакологические/основные химические; по химической структуре. Каждая группа, в зависимости от уровня, имеет буквенный или цифровой код).

И это не считая других. Есть, к примеру, классификация по алфавиту. В основу которой положен принцип размещения наименований лекарственных средств в алфавитном порядке (на русском и латинском языках). Или фармакотерапевтическая классификация. В ней систематизированы заболевания, при которых применяются конкретные лекарственные средства («Средства для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки», «Средства для лечения бронхиальной астмы»). Или классификация CAS (Chemical Abstracts Service), представляющая собой однозначный идентификатор химических субстанций, где определенной химической структуре присвоен регистровый номер – номер CAS азитромицина, к примеру, 83905-01-5.

Каждая из всего этого разнообразия классификаций может иметь свои особенности и отличия, свои положительные стороны и недостатки.

Взять хотя бы современные справочники Регистр лекарственных средств России и Видаль – они используют различное число основных фармакологических групп. И самая используемая в нашей стране классификация по фармакологическому признаку далеко не безупречна. Согласитесь, определенные сложности могут возникать от того, что нередко группа ЛС определенного действия включает в себя вещества самой разнообразной структуры. Взять хотя бы для примера группу стимуляторов сердечной деятельности. В нее входят представители гетероциклического ряда природные (кофеин, стрихнин) и синтетические (коразол, кордиамин); терпены (камфара); сердечные гликозиды (по химической структуре – стероидные соединения). То же самое, но с точностью до наоборот, у химической классификации – близкие по химическому строению вещества обладают совершенно различным физиологическим действием.

А как быть, к примеру, с анальгином, который выпускается в различных лекарственных формах и под 200 разными наименованиями?! Появляется классификация по международному непатентованному наименованию – МНН – в нашей стране обязательному для указания на упаковке. Это существенно облегчает задачу аптечным работникам.

А, как известно, совершенству нет предела. Поэтому процесс создания новых классификаций не закончится, как и появление все новых и новых знаний.

1. Нет предела.