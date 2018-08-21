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Фармвизор · Фармnews
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В Перми откроется второй фармацевтический музей

21.08.2018

В Перми готовятся открыть музей аптечного дела. Событие запланировано на второе полугодие 2019 г. Музей разместится в историческом здании на улице Ленина, где фармпредприятие впервые появилось в 1812 г. Основу экспозиции составят многочисленные документы, аптекарская посуда и другие старинные предметы, которые были обнаружены на чердаке здания год назад во время капитального ремонта кровли.

Благодаря найденным сигнатурам удалось узнать, что в штате аптеки один специалист готовил лекарства, а другой их отпускал. Были у них и помощники — до начала XX в. исключительно представители сильного пола. В XIX в. при аптеках, как правило, имелся аптекарский огород, в Перми его также намерены восстановить.

Экспозиция расположится на втором этаже, а на первом заработает аптека. Это будет второй фармацевтический музей в городе. Первый был создан в стенах Пермской государственной фармакадемии. В целом по стране насчитывается пара десятков аптек, которые располагаются в помещениях, где отпуском лекарств занимались с незапамятных времен.

Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
Экосистема здравоохранения заработает только при участии фармацевтического сообщества
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