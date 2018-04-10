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Фармвизор · Фармnews
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В Великобритании соблюдаются не все стандарты безопасности сотрудников аптек

10.04.2018

Результаты опроса, проведенного экспертами Ассоциации защиты фармацевтов (PDA), показали, что не выполняются некоторые стандарты безопасности сотрудников аптек, изложенные в соответствующем уставе PDA, в том числе достаточный по времени перерыв на отдых, защита физической безопасности и возможность поднимать острые вопросы без опасений.

Речь идет об уставе (Safer Pharmacies Charter), выпущенном в декабре 2017 года и состоящем из семи стандартов, которые, по мнению PDA, имеют основополагающее значение для фармацевтической практики, пишет The Pharmaceutical Journal.

В опросе приняли участие около 2 тыс. фармацевтов. Только 9% респондентов заявили, что за последние шесть месяцев они могли регулярно воспользоваться своим регламентированным перерывом на отдых. Почти четверть (24%) сообщили, что им никогда не удается сделать перерыв на обед.

При ответе на вопрос о том, могут ли фармацевты поднимать острые вопросы без опасений, только 9% ответили утвердительно, более 21% респондентов сообщили, что не поднимают таких вопросов.

Что касается физической безопасности фармацевтов, 7% заявили, что стандарт, согласно которому фармацевты должны чувствовать себя в безопасности, иметь доступ к поддержке и не работать поодиночке, не был соблюден на рабочем месте на протяжении последних шести месяцев. Менее четверти (22%) респондентов отметили, что в их аптеках этот стандарт соблюдался все время.

При этом 83% фармацевтов сообщили, что присутствовали на рабочем месте и были доступны для пациента на протяжении всего своего рабочего времени или большей его части. Эксперты PDA призывают владельцев аптек к выполнению своих обязательств и обеспечению соблюдения стандартов безопасности для сотрудников аптек и их клиентов.

Автор: Нелли Хамзина
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Метки
безопасность
Великобритания
аптеки
Фармвестник-ТВ
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03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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