В Великобритании соблюдаются не все стандарты безопасности сотрудников аптек

Результаты опроса, проведенного экспертами Ассоциации защиты фармацевтов (PDA), показали, что не выполняются некоторые стандарты безопасности сотрудников аптек, изложенные в соответствующем уставе PDA, в том числе достаточный по времени перерыв на отдых, защита физической безопасности и возможность поднимать острые вопросы без опасений.

Речь идет об уставе (Safer Pharmacies Charter), выпущенном в декабре 2017 года и состоящем из семи стандартов, которые, по мнению PDA, имеют основополагающее значение для фармацевтической практики, пишет The Pharmaceutical Journal.

В опросе приняли участие около 2 тыс. фармацевтов. Только 9% респондентов заявили, что за последние шесть месяцев они могли регулярно воспользоваться своим регламентированным перерывом на отдых. Почти четверть (24%) сообщили, что им никогда не удается сделать перерыв на обед.

При ответе на вопрос о том, могут ли фармацевты поднимать острые вопросы без опасений, только 9% ответили утвердительно, более 21% респондентов сообщили, что не поднимают таких вопросов.

Что касается физической безопасности фармацевтов, 7% заявили, что стандарт, согласно которому фармацевты должны чувствовать себя в безопасности, иметь доступ к поддержке и не работать поодиночке, не был соблюден на рабочем месте на протяжении последних шести месяцев. Менее четверти (22%) респондентов отметили, что в их аптеках этот стандарт соблюдался все время.

При этом 83% фармацевтов сообщили, что присутствовали на рабочем месте и были доступны для пациента на протяжении всего своего рабочего времени или большей его части. Эксперты PDA призывают владельцев аптек к выполнению своих обязательств и обеспечению соблюдения стандартов безопасности для сотрудников аптек и их клиентов.