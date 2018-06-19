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Фармвизор · Лечение и профилактика
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Болейте за наших, но не болейте ОРВИ

19.06.2018

Чемпионат мира по футболу — событие, которого ждут многие. На это мероприятие приедут гости из самых разных стран. Но кроме хорошего настроения, возможно, они привезут вирусы гриппа, учитывая, что сезон инфекции в южном полушарии начинается в июне. Кому же захочется лежать дома с температурой в то время, когда другие поддерживают свою любимую команду? Чтобы не спасовать перед инфекциями, важно заранее позаботиться о профилактике. Для этой цели можно использовать противовирусный препарат Кагоцел. Он усиливает выработку собственных интерферонов и тем самым улучшает естественные защитные силы организма. В профилактических целях данное средство достаточно принимать всего два дня в неделю, поскольку оно обладает пролонгированным действием*.

* Инструкция по применению препарата Кагоцел®.

Источник публикации: Ниармедик

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Фармвестник-ТВ
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
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