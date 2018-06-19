Болейте за наших, но не болейте ОРВИ

Чемпионат мира по футболу — событие, которого ждут многие. На это мероприятие приедут гости из самых разных стран. Но кроме хорошего настроения, возможно, они привезут вирусы гриппа, учитывая, что сезон инфекции в южном полушарии начинается в июне. Кому же захочется лежать дома с температурой в то время, когда другие поддерживают свою любимую команду? Чтобы не спасовать перед инфекциями, важно заранее позаботиться о профилактике. Для этой цели можно использовать противовирусный препарат Кагоцел. Он усиливает выработку собственных интерферонов и тем самым улучшает естественные защитные силы организма. В профилактических целях данное средство достаточно принимать всего два дня в неделю, поскольку оно обладает пролонгированным действием*.

* Инструкция по применению препарата Кагоцел®.

Источник публикации: Ниармедик