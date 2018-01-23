Эфирные масла холодной зимой

Эфирные масла могут применяться не только для создания приятных ароматов. Нередко их рекомендуют использовать при простудных заболеваниях для облегчения симптомов или для профилактики. Естественно, для медицинских целей следует применять чистые натуральные эфирные масла высокого качества. Средства на основе таких масел продаются в аптеках.

Против простуды — просто дыши!

Зима — прекрасное время года. Дети ее просто обожают. Санки, коньки, снежки — кому же это не понравится?! Главное — не заболеть. Для того, чтобы предотвратить ОРВИ, родители используют самые разные профилактические средства. Но далеко не все они нравятся детям. Всевозможные мази, растирания, медицинские маски часто неудобны, и дети стараются избегать подобных процедур.

Средство, применяемое бесконтактным способом, выгодно отличается от них. Этим средством может быть специально подобранная для профилактики композиция натуральных эфирных масел. Эвкалипт, можжевельник, мята, гвоздика, каепут и зимолюбка вырабатывают эфирные масла, чтобы защитить себя от различных вредителей. Испаряясь, масла борются с вирусами и бактериями в воздухе. А это значит, что у человека меньше шансов заразиться. Чем чище эфирные масла, тем выше их концентрация в воздухе, тем эффективнее они будут очищать его от болезнетворных микроорганизмов. Применение эфирных масел для профилактики респираторных инфекций приводит к снижению случаев ОРВИ на 65% по сравнению с группой контроля1.

Применять эфирные масла приятно и просто. Главное — чтобы эфирные пары попали в воздух, которым дышите вы или ребенок. Поэтому композицию масел можно капнуть на салфетку и положить рядом с собой. Перед выходом из дома его можно нанести на шарф, а малышу — на мягкую игрушку, с которой он ходит в детский сад. Композицию эфирных масел можно использовать в местах повышенного скопления людей (в школе, магазине, общественном транспорте и т.д.), нет никаких ограничений по частоте и длительности их применения.

А если заложен нос?

Насморк — самый частый и один из самых неприятных симптомов простуды. Заложенный нос ухудшает поступление кислорода в организм, ребенок становится вялым и капризным. Есть и вторая проблема, связанная с насморком, — плохой сон. Малыш дышит ртом, не может заснуть. Такая ситуация доставляет беспокойство не только ребенку, но и его родителям.

Для уменьшения проявлений насморка можно использовать пластырь-ингалятор с эфирными маслами. Многие эфирные масла помимо борьбы с вирусами и бактериями способствуют уменьшению отека слизистой, обладают противовоспалительными свойствами. Действие эфирных масел мяты, лаванды, эвкалипта, пихты и терпентинового масла может усиливать левоментол. Исследование показало, что применение пластыря-ингалятора с композицией масел и левоментола при насморке улучшает качество сна у детей и взрослых, а также на 16% сокращает длительность заболевания2.

Применять пластырь-ингалятор легко — надо просто приклеить его на одежду в верхней части грудной клетки. На ночь можно наклеить пластырь у изголовья кровати, на стену или на любимую игрушку малыша, эфирные пары помогут облегчить дыхание на протяжении всего периода сна.

Вся сила — в компонентах

Пластырь-ингалятор содержит комбинацию высококачественных эфирных масел, которые обладают целым рядом свойств, полезных в сезон простуд.

Мятное масло обладает антисептическими свойствами. Кроме того, оно оказывает противовоспалительное, бронхолитическое и тонизирующее действие. Масло эвкалипта богато фитонцидами. Оно может действовать как спазмолитик, отхаркивающее и противовоспалительное средство. Наиболее активны эвкалиптовые пары в отношении респираторных вирусов. Масло лаванды способствует облегчению носового дыхания. Пары пихты позволяют уменьшить секреторную активность слизистой носа и быстро снять симптомы ринита: воспаление, отек, заложенность. Терпентиновое масло оказывает антисептический и небольшой раздражающий эффект, за счет чего осуществляется обезболивающее действие. Левоментол способствует снятию спазмов, что помогает уменьшить головную боль и другие симптомы ОРВИ.

Пластырь-ингалятор можно рекомендовать покупателям, которые приходят в аптеку за препаратами для лечения ОРВИ у детей и взрослых. Он поможет уменьшить проявления насморка, улучшить носовое дыхание, повысить качество сна и ускорить выздоровление2.

Кроме пластырей-ингаляторов, на основе эфирных масел создаются такие продукты, как гели, сиропы, порошки для приготовления горячих напитков, пастилки. Все они помогают защитить семью от простуд, устранить последствия переохлаждения, а также облегчить некоторые симптомы во время болезни.