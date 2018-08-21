Еще одна полезная привычка

Для ежедневного очищения носовой полости при помощи солевого раствора можно использовать спрей со съемной насадкой-распылителем. Это удобно и экономично. Регулярное промывание помогает поддерживать слизистую носоглотки в нормальном состоянии, облегчить дыхание, избавиться от вирусов, загрязнений и слизи. Средство может применяться для очищения носа при насморке, в том числе у детей.

Г — гигиена

Что мы делаем прежде всего, когда приходим с улицы домой? Конечно, моем руки! Это делается почти автоматически. Привычка! Каждый вечер мы принимаем душ. Некоторые даже не могут уснуть без этой процедуры. Как минимум дважды в день чистим зубы. Основные правила гигиены в нас заложены еще с детства. Никто даже особо не задумывается, для чего они нужны. Просто ощущение чистоты и свежести приятно каждому. Хотя, если кто-нибудь спросит, мы, конечно, ответим: «Мыть руки надо, потому что на них скапливается огромное количество микробов, которые далеко не полезны». Гигиенические привычки делают нашу жизнь более приятной и безопасной. Но мы не часто думаем о том, что носовая полость нуждается в очищении и уходе, быть может, даже больше, чем руки или зубы. А уж если в разгаре очередная эпидемия гриппа — тем более.

Через носовые ходы проходит весь (или почти весь) вдыхаемый воздух. Надо ли говорить, сколько в нем бактерий, вирусов, пыли, дыма, аллергенов и прочих неприятных, хоть и не всегда заметных загрязнений? Одна из основных функций носа — защитная. Пути, по которым проходит воздух, имеют извилистую форму. Движение происходит достаточно медленно. Воздух успевает согреться, увлажниться и очиститься. Все загрязнения, которые не должны попасть в организм, отфильтровываются и постепенно выводятся при помощи мерцательного эпителия и постоянно вырабатываемой слизи. Бактерии и вирусы нейтрализуются муцинами и лизоцимом — естественными составляющими секрета носоглотки.

Проблемы могут начаться, если слизистая оболочка по какой-то причине не справляется со своей задачей. Например, при пониженной влажности воздуха, сильной запыленности, морозе или жаре, других неблагоприятных условиях. Слизистая может пересохнуть, повредиться, воспалиться и т.д. В носу возникают неприятные ощущения, зуд и жжение. Появляются корочки, трещинки, ухудшается обонятельная функция, возможны даже небольшие кровотечения. Все это не просто доставляет дискомфорт, но и заметно ухудшает защитную функцию.

Как правило, при развитии ОРВИ, первым делом вирусы попадают именно на слизистую носоглотки и уже оттуда начинают «захват» всего организма. Активно размножаясь, болезнетворные микроорганизмы вызывают воспалительный процесс. Развивается ринит. Происходит повышенная выработка слизи. Носовые ходы могут оказаться заблокированными. Это затрудняет дыхание и создает условия для наиболее быстрого распространения инфекции. Активизация болезнетворной микрофлоры приводит к усилению воспаления и отечности. Может развиться гайморит и другие заболевания. Регулярное очищение носовой полости помогает существенно снизить вероятность неприятных последствий. Делать это проще всего при помощи солевого раствора.

Обойдемся без соплей!

Промывание носа — полезная привычка, которую стоит добавить в число ежедневных гигиенических процедур. Она дает возможность избежать многих проблем. Регулярное очищение и увлажнение помогают своевременно избавляться от пыли и микробов, которые оседают на слизистой, а также не допускать ее пересыхания. Процедура способствует улучшению проходимости носовых ходов, облегчает дыхание. Раствор соли разжижает слизь и размягчает корочки, что позволяет легко вывести из носа все лишнее. Самое главное — регулярное промывание нормализует состояние носоглотки, а это обеспечивает наилучшую сопротивляемость инфекционным агентам.

Хлорид натрия — вещество, которое содержится в тканях организма и плазме крови. Для гигиенического ухода за слизистой носа подходит раствор в концентрации 0,65%. Но в домашних условиях не всегда удается обеспечить достаточную чистоту компонентов и точность концентрации.

Наиболее удобный способ промывания — при помощи спрея. Насадка-распылитель позволяет равномерно орошать поверхность слизистой носа. Достаточный напор струи смывает пыль, аллергены, слизь, корочки, вирусы и т.д. При этом нет необходимости проводить процедуру в каких-то специальных условиях. Положение головы должно быть вертикальным. Излишки жидкости можно убрать при помощи носового платка или салфетки. Солевой раствор физиологичен, он способствует увлажнению слизистой носа и помогает поддерживать ее в нормальном состоянии. Проводить промывания можно 3—4 раза в день — утром и вечером, а также по мере необходимости в течение дня. Если загрязняющих скоплений очень много, может потребоваться больше 1—2 впрыскиваний за одну процедуру. В этом случае вполне допустимо осуществлять промывания столько раз, сколько потребуется. Особенно сложно бывает очистить нос маленькому ребенку, который пока не умеет делать это самостоятельно. В этом случае спрей с насадкой-распылителем может стать для родителей настоящей «палочкой-выручалочкой». Объем флакона — 50 мл — достаточно большой, но при этом не громоздкий, что делает средство удобным в применении и экономичным. Поскольку насадка съемная, устройство можно использовать и после того, как средство закончится.