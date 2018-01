Грипп 2018: предупрежден, значит — вооружен

По данным ВОЗ, подавляющее большинство всех случаев инфекционных болезней в мире приходится на ОРВИ и грипп. Только в нашей стране в период эпидемии регистрируется до 45 млн случаев заболевания респираторными инфекциями. При этом на один зарегистрированный случай приходится три, при которых пациент не обращается к врачу, а ищет помощи в аптеке.

Прогноз в действии

Эпидемия, которая с апреля по ноябрь 2017 г. была в Южном полушарии, уже сместила свои географические позиции, став реальной угрозой для жителей северных стран и России. В августе и сентябре повышенная активность гриппа была отмечена в странах Юго-Восточной Азии. Вирусы гриппа A (H1N1) pdm09 преобладали на Филиппинах, в Мьянме и Вьетнаме. Анализ эпидемии гриппа, завершившейся в октябре в Австралии, вызвал серьезную озабоченность экспертов. В эпидемиологический сезон 2017 г. зафиксировано рекордное количество подтвержденных случаев гриппа: 215 280 к середине октября, что значительно превышает 59 022 случая в период пандемии гриппа A (H1N1) в 2009 г. В текущем сезоне преобладал вирус гриппа A (H3N2), предварительная оценка эффективности вакцин составила всего 10%1.

Специалисты НИИ гриппа МЗ РФ отмечают, что штамм, который спровоцировал всплеск заболевания по ту сторону экватора и в странах Азиатского региона, представляет наибольшую опасность для пожилых людей, лиц, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких, беременных женщин и детей2.

Противовирусный ответ

Несмотря на многообразие респираторных вирусов, все они обладают схожим механизмом поражения, вызывая боль в горле, насморк, кашель, которые сопровождаются явлениями интоксикации (головная боль, боли в мышцах, слабость, повышенная температура).

Сегодня для терапии ОРВИ и гриппа используют противогриппозные химиопрепараты, препараты с антипротеазной и антиоксидантной активностью, иммунотропные средства. При развитии бактериальных осложнений — антибиотики. Но в амбулаторных условиях, по мнению специалистов, предпочтение следует отдавать лекарственным препаратам неспецифического действия3. Например, индуктору интерферона с прямым противовирусным действием — меглюмина акридонацетату. Препарат нарушает сборку вирусного потомства, а также активирует Т-лимфоциты и NK-клетки, нормализует баланс между CD4+ и CD8+, увеличивая синтез и активность интерферона-альфа. Создание интерферонового барьера помогает подавить репродукцию вируса на ранних сроках инфекционного процесса, снизить вирулентность вирусного потомства и ускорить выздоровление4.

В комплексном лечении гриппа и ОРВИ препарат существенно повышает качество лечебного процесса и способствует ускорению выздоровления, помогает избежать развития неприятных осложнений5. При этом он изменяет структуру заболеваемости гриппом в сторону преобладания легких форм болезни5. Помогает уменьшить интенсивность и продолжительность температурной реакции, а в комплексе с симптоматическими средствами снижает частоту осложнений гриппа и ОРВИ в виде пневмонии и бронхита6.

В ряду преимуществ меглюмина акридонацетата можно отметить отсутствие негативного влияния на жизненно важные органы (в частности, на печень)4. Препарат не задерживается в организме и выводится почками в неизмененном виде уже через сутки после приема7.

За годы использования препарат накопил обширную доказательную базу, входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов РФ8, а также в стандарты лечения гриппа различной степени тяжести как у взрослых, так и у детей9. В 2017 г. препарат стал одним из победителей Russian Pharma Awards® в номинации «Самый назначаемый препарат при лечении гриппа и ОРВИ»10.